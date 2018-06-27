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У США 17 штатів подали позов проти розділення сімей мігрантів

Середа, 27 червня 2018, 02:02

У США генеральні прокурори 17 штатів, включаючи Каліфорнію і Нью-Йорк, а також федеральний округ Колумбія подали позов до окружного суду Сієтлу з вимогою покласти край практиці примусового розлучення нелегальних мігрантів і їхніх дітей на кордоні.

Про це пише DW.com.

На думку позивачів, рішення адміністрації Трампа неконституційні, оскільки "мотивовані наміром і прагненням завдати шкоди" мігрантам з Латинської Америки.

Під тиском світової громадськості президент США Дональд Трамп підписав 20 червня указ про те, щоб у затриманих на кордоні сімей нелегальних біженців не відбирали дітей. Позивачі назвали цю постанову Трампа "ілюзією".

Раніше американський лідер підкреслював, що політика "нульової толерантності" стосовно нелегалів буде продовжена, а підписаний ним указ носить тимчасовий характер. Трамп зажадав від Конгресу США схвалити більш довгострокову законодавчу базу.

Як повідомлялося, Верховний суд США підтримав указ Трампа про обмеження в'їзду громадянам п'яти мусульманських країн.

Теми: СШАбіженціміграціяТрамп
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