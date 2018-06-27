Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В США 17 штатов подали иск против разделения семей мигрантов

Среда, 27 июня 2018, 02:02

В США генеральные прокуроры 17 штатов, включая Калифорнию и Нью-Йорк, а также федеральный округ Колумбия подали иск в окружной суд Сиэтла с требованием положить конец  практике принудительного разлучения нелегальных мигрантов и их детей на границе. 

Об этом пишет DW.com.

По мнению истцов, решения администрации Трампа неконституционны, поскольку "мотивированы намерением и стремлением нанести вред" мигрантам из Латинской Америки.  

Под давлением мировой общественности президент США Дональд Трамп подписал 20 июня указ о том, чтобы у задержанных на границе семей нелегальных беженцев не отбирали детей. Истцы назвали это постановление Трампа "иллюзией".

Ранее американский лидер подчеркивал, что политика "нулевой толерантности" в отношении нелегалов будет продолжена, а подписанный им указ носит временный характер. Трамп потребовал от Конгресса США одобрить более долгосрочную законодательную базу. 

Как сообщалось, Верховный суд США поддержал указ Трампа об ограничении въезда гражданам пяти мусульманских стран.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАбеженцымиграцияТрамп
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

Все новости...
США
Белый дом подтвердил встречу Байдена с Зеленским в Вильнюсе
В Госдепе США сообщили, как принимали решение о кассетных боеприпасах для Украины
США отреагировали на встречу Путина и Пригожина
Последние новости
10:12
фото Родственники замглавы Львовской ОВА скупают землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ
10:08
КолонкаВ Минобороны назвали 5 главных достижений цифровизации министерства
09:51
ОВА: На оккупированной части Херсонщины россияне застрелили ребенка на глазах родни
09:36
СМИ: Санкции США остановили поставки газа с СПГ-проекта РФ
09:29
Генштаб: На Херсонщине защитники расширяют плацдарм, на ряде направлений отражают атаки
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден объект инфраструктуры, в Одесской – зернохранилище
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
Все новости...
Реклама: