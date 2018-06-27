В США 17 штатов подали иск против разделения семей мигрантов

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Среда, 27 июня 2018, 02:02

В США генеральные прокуроры 17 штатов, включая Калифорнию и Нью-Йорк, а также федеральный округ Колумбия подали иск в окружной суд Сиэтла с требованием положить конец  практике принудительного разлучения нелегальных мигрантов и их детей на границе. 

Об этом пишет DW.com.

По мнению истцов, решения администрации Трампа неконституционны, поскольку "мотивированы намерением и стремлением нанести вред" мигрантам из Латинской Америки.  

Под давлением мировой общественности президент США Дональд Трамп подписал 20 июня указ о том, чтобы у задержанных на границе семей нелегальных беженцев не отбирали детей. Истцы назвали это постановление Трампа "иллюзией".

Ранее американский лидер подчеркивал, что политика "нулевой толерантности" в отношении нелегалов будет продолжена, а подписанный им указ носит временный характер. Трамп потребовал от Конгресса США одобрить более долгосрочную законодательную базу. 

Как сообщалось, Верховный суд США поддержал указ Трампа об ограничении въезда гражданам пяти мусульманских стран.

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Темы: США беженцы миграция Трамп
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