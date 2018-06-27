Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Доба в ООС: 30 обстрілів, внаслідок боїв є втрати з обох сторін

Середа, 27 червня 2018, 07:45

Упродовж минулої доби російські окупаційні війська 30 разів відкривали вогонь по позиціях підрозділів ООС. Унаслідок активних бойових дій один український захисник загинув.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

26 червня ввечері російські окупаційні війська активізували бойові дії із застосуванням переважно гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На деяких ділянках ворог вів вогонь із БМП та забороненої Мінськими домовленостями зброї.

На луганському напрямку в районі населеного пункту Кримське ворог вів вогонь із 120-мм та 82-мм мінометів, БМП, гранатометів та стрілецької зброї. По захисниках Новотошківського противник застосував артилерійські системи калібром 122 мм. Також ворожа активність спостерігалася біля населених пунктів Зайцеве, Південне, Троїцьке, Катеринівка, Майорськ та Оріхове.

На донецькому напрямку противник застосував по захисниках Мар’їнки 82-мм міномет, підствольні гранатомети та стрілецьку зброю. Також там зафіксована робота снайпера. Під прицільним вогнем перебували також захисники Авдіївки, Новоселівки Другої та Пісків.

На маріупольському напрямку російські найманці застосовували гранатомети різних типів, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Противник обстрілював позиціі підрозділів ООС в районі населених пунктів Лебединське, Водяне, Гнутове, Харчовик, Широкіне та Старогнатівка.

У наслідок активних бойових дій один український захисник загинув і двох поранено.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ п’ять разів відкривали вогонь.

На донецькому напрямку ворог обстрілював з гранатометів та великокаліберних кулеметів українські позиції у районі населених пунктів Мар’їнка та Новомихайлівка, а з РПГ та стрілецької зброї у районі населених пунктів Лебединське, Водяне та Широкине, що на маріупольському напрямку.

За даними розвідки, трьох бойовиків російських окупаційних військ знищено, п’ятьох поранено.

"Українська правда" у Threads

Теми: ООСбойові дії
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
ООС
На Донбасі загинув командир спецзагону окупантів "Ахмат" – РосЗМІ
На Донбасі РФ активно атакує, 10 нападів відбито – зведення штабу ООС
Українські захисники відбили 9 атак ворога, знищили гелікоптер і 19 танків – ООС
Останні новини
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
Усі новини...
Реклама: