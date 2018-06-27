Доба в ООС: 30 обстрілів, внаслідок боїв є втрати з обох сторін

Упродовж минулої доби російські окупаційні війська 30 разів відкривали вогонь по позиціях підрозділів ООС. Унаслідок активних бойових дій один український захисник загинув.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

26 червня ввечері російські окупаційні війська активізували бойові дії із застосуванням переважно гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На деяких ділянках ворог вів вогонь із БМП та забороненої Мінськими домовленостями зброї.

На луганському напрямку в районі населеного пункту Кримське ворог вів вогонь із 120-мм та 82-мм мінометів, БМП, гранатометів та стрілецької зброї. По захисниках Новотошківського противник застосував артилерійські системи калібром 122 мм. Також ворожа активність спостерігалася біля населених пунктів Зайцеве, Південне, Троїцьке, Катеринівка, Майорськ та Оріхове.

На донецькому напрямку противник застосував по захисниках Мар’їнки 82-мм міномет, підствольні гранатомети та стрілецьку зброю. Також там зафіксована робота снайпера. Під прицільним вогнем перебували також захисники Авдіївки, Новоселівки Другої та Пісків.

На маріупольському напрямку російські найманці застосовували гранатомети різних типів, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Противник обстрілював позиціі підрозділів ООС в районі населених пунктів Лебединське, Водяне, Гнутове, Харчовик, Широкіне та Старогнатівка.

У наслідок активних бойових дій один український захисник загинув і двох поранено.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ п’ять разів відкривали вогонь.

На донецькому напрямку ворог обстрілював з гранатометів та великокаліберних кулеметів українські позиції у районі населених пунктів Мар’їнка та Новомихайлівка, а з РПГ та стрілецької зброї у районі населених пунктів Лебединське, Водяне та Широкине, що на маріупольському напрямку.

За даними розвідки, трьох бойовиків російських окупаційних військ знищено, п’ятьох поранено.