Сутки в ООС: 30 обстрелов, в результате боев есть потери с обеих сторон

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Среда, 27 июня 2018, 07:45

За прошедшие сутки российские оккупационные войска 30 раз открывали огонь по позициям подразделений ООС. В результате активных боевых действий один украинский защитник погиб.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

26 июня вечером российские оккупационные войска активизировали боевые действия с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На некоторых участках противник вел огонь из БМП и запрещенного Минскими договоренностями оружия.

На луганском направлении в районе населенного пункта Крымское враг вел огонь из 120-мм и 82-мм минометов, БМП, гранатометов и стрелкового оружия. По защитникам Новотошковского противник применил артиллерийские системы калибром 122 мм. Также вражеская активность наблюдалась у населенных пунктов Зайцево, Южное, Троицкое, Екатериновка, Майорск и Орехово.

На донецком направлении противник применил по защитникам Марьинки 82-мм миномет, подствольные гранатометы и стрелковое оружие. Также там зафиксирована работа снайпера. Под прицельным огнем находились также защитники Авдеевки, Новоселовки Второй и Песков.

На мариупольском направлении российские наемники применяли гранатометы различных типов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Противник обстреливал позиции подразделений ООС в районе населенных пунктов Лебединский, Водяное, Гнутово, Пищевик, Широкино и Старогнатовка.

В результате активных боевых действий один украинский защитник погиб и двое ранены.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск пять раз открывали огонь. На донецком направлении враг обстреливал из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов украинские позиции в районе населенных пунктов Марьинка и Новомихайловка, а из РПГ и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Лебединский, Водяное и Широкино, что на мариупольском направлении.

По данным разведки, трое боевиков российских оккупационных войск уничтожены, пятеро ранены.

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Темы: ООС боевые действия
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