Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Гройсман пропонує G7 нарощувати співпрацю з Україною

Середа, 27 червня 2018, 09:44

Україна готова всебічно нарощувати співпрацю з країнами "Великої сімки" з широкого кола питань – від безпеки до захисту умов гендерної рівності.

Про це прем’єр-міністр Володимир Гройсман сказав під час зустрічі з міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд у Копенгагені 26 червня.

 

"Вдячні за підтримку України в переговорах з міжнародними партнерами та в питанні протидії будівництву газопроводу "Північний потік-2", – цитує прем’єра прес-служба уряду.

 

Під час зустрічі було підписано двосторонній документ щодо співпраці в сфері енергетики, зокрема за участі відомої канадської корпорації ICORE NFP.

Ця компанія підтримує регуляторні та технічні тренінги, стратегічні консультативні послуги, інформаційні технології, інновації та співпрацю для регуляторів видобувної промисловості енергетичних ресурсів у світі тощо.

Гройсман перебуває у Данії для участі у Другій конференції з питань українських реформ.

Теми: КанадаГройсманДанія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Канада
Канада запустить нову програму постійного проживання для українських біженців
У Канаді власник магазину "чистих" наркотиків помер від передозування
Кулеба поговорив з главою МЗС Канади про заколот в РФ і саміт НАТО
Останні новини
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
Усі новини...
Реклама: