Гройсман пропонує G7 нарощувати співпрацю з Україною

Україна готова всебічно нарощувати співпрацю з країнами "Великої сімки" з широкого кола питань – від безпеки до захисту умов гендерної рівності.

Про це прем’єр-міністр Володимир Гройсман сказав під час зустрічі з міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд у Копенгагені 26 червня.

"Вдячні за підтримку України в переговорах з міжнародними партнерами та в питанні протидії будівництву газопроводу "Північний потік-2", – цитує прем’єра прес-служба уряду.

Під час зустрічі було підписано двосторонній документ щодо співпраці в сфері енергетики, зокрема за участі відомої канадської корпорації ICORE NFP.

Ця компанія підтримує регуляторні та технічні тренінги, стратегічні консультативні послуги, інформаційні технології, інновації та співпрацю для регуляторів видобувної промисловості енергетичних ресурсів у світі тощо.

Гройсман перебуває у Данії для участі у Другій конференції з питань українських реформ.