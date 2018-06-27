Гройсман предлагает G7 наращивать сотрудничество с Украиной

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Среда, 27 июня 2018, 09:44

Украина готова всесторонне наращивать сотрудничество со странами "Большой семерки" по широкому кругу вопросов – от безопасности до защиты условий гендерного равенства.

Об этом премьер-министр Владимир Гройсман сказал во время встречи с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд в Копенгагене 26 июня.

"Благодарны за поддержку Украины в переговорах с международными партнерами и в вопросе противодействия строительству газопровода "Северный поток-2", – цитирует премьера пресс-служба правительства.

 

Во время встречи был подписан двусторонний документ о сотрудничестве в сфере энергетики, в частности при участии известной канадской корпорации ICORE NFP.

Эта компания поддерживает регуляторные и технические тренинги, стратегические консультативные услуги, информационные технологии, инновации и сотрудничество для регуляторов добывающей промышленности энергетических ресурсов в мире и тому подобное.

Гройсман находится в Дании для участия во Второй конференции по вопросам украинских реформ.

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Темы: Канада Гройсман Дания
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