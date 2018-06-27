Син Януковича не зміг відсудити 1,5 млрд за банкрутство свого банку

Син екс-президента Олександр Янукович остаточно програв суд Національному банку про відшкодування збитків його банку.

Верховний суд 20 червня не задовольнив скаргу Януковича-молодшого на рішення попередніх інстанцій.

"Колегія суддів вважає за необхідне залишити касаційну скаргу без задоволення, а оскаржувані судові рішення – без змін, оскільки доводи касаційної скарги висновків суду не спростовують", – вирішив суд.

Йдеться про справу за позовом сина екс-президента, в якому він просив відшкодувати йому збитки, стягнувши з НБУ 1,5 мільярда гривень.

"Позовна заява мотивована тим, що він (Олександр Янукович – УП) є засновником і власником 100% акцій публічного акціонерного товариства "Всеукраїнський банк розвитку", – йдеться в рішенні.

У 2014 році Нацбанк визнав "ВБР" банкрутом, а в 2015 році – розпочав процедуру ліквідації банку.

Це, на думку Януковича-молодшого, позбавило його можливості розпоряджатися своєю власністю, акціями товариства та володіти всіма майновими правами, які посвідчують ці акції.

Крім того, син президента-втікача вважає, що "ВБР" був "стабільною банківською установою" до прийняття рішень про банкрутство.

"Розмір завданої йому майнової шкоди становить 1 567 941 000 грн, який дорівнює ринковій вартості 100% пакету акцій ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку", – пояснюють в суді позов Януковича.

У 2017 році він звернувся до суду із проханням стягнути з НБУ цю суму. Однак Печерський райсуд тоді вирішив, що позов про відшкодування шкоди був передчасним, адже його не позбавили права власності на акції банку, а лише тимчасово обмежили право управління.

Пізніше, в березні 2018 року таке ж рішення ухвалив апеляційний суд.

Колегія Верховного суду 20 червня також вирішила, що Янукович не підтвердив протиправну поведінку НБУ.

В рішенні зазначено, що постанова НБУ мотивована тим, що до Олександра Януковича застосовані санкції ЄС, та тим, що Нацбанк не повідомили про його підозру в ухиленні від податків та службовому підробленні.

Постанова суду касаційної інстанції є остаточною і оскарженню не підлягає.

16 квітня 2018 року УП опублікувала рішення, якими суд у лютому зняв арешт з рахунків компаній, пов’язаних з сином екс-президента Віктора Януковича Олександром, відкриті в його банку "ВБР".

Йдеться про справу щодо заволодіння державними коштами через регіональні відділення "Укрзалізниці".

Після публікації рішень, у справі з’явились нові підозри та арешти.

Читайте більше в матеріалі "Економічної правди" "Розморозили: як з банку Януковича зникли 2 мільярди"