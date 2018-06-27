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Сын Януковича не смог отсудить 1,5 млрд за банкротство своего банка

Среда, 27 июня 2018, 12:28
Сын Януковича не смог отсудить 1,5 млрд за банкротство своего банка

Сын экс-президента Александр Янукович окончательно проиграл суд Национальному банку о возмещении убытков его банку.

Верховный суд 20 июня не удовлетворил жалобу Януковича-младшего на решения предыдущих инстанций.

"Коллегия судей считает необходимым оставить кассационную жалобу без удовлетворения, а обжалуемые судебные решения – без изменений, поскольку доводы кассационной жалобы выводов суда не опровергают", – решил суд.

Речь идет о деле по иску сына экс-президента, в котором он просил возместить ему убытки, взыскав с НБУ 1,5 миллиарда гривен.

"Исковое заявление мотивировано тем, что он (Александр Янукович – УП) является основателем и владельцем 100% акций публичного акционерного общества "Всеукраинский банк развития", – говорится в решении.

В 2014 году Нацбанк признал "ВБР" банкротом, а в 2015 году – начал процедуру ликвидации банка.

Это, по мнению Януковича-младшего, лишило его возможности распоряжаться своей собственностью, акциями общества и владеть всеми имущественными правами, которые удостоверяют эти акции.

Кроме того, сын президента-беглеца считает, что "ВБР" был "стабильной банковской учреждением" до принятия решений о банкротстве.

"Размер причиненного ему имущественного ущерба составляет 1 567 941 000 грн, равный рыночной стоимости 100% пакета акций ПАО "Всеукраинский банк развития", – объясняют в суде иск Януковича.

В 2017 году он обратился в суд с просьбой взыскать с НБУ эту сумму. Однако Печерский райсуд тогда решил, что иск о возмещении ущерба был преждевременным, потому что его не лишили права собственности на акции банка, а лишь временно ограничили право управления.

Позже, в марте 2018 года такое же решение принял апелляционный суд.

Коллегия Верховного суд 20 июня также решила, что Янукович не подтвердил противоправное поведение НБУ.

В решении указано, что постановление НБУ мотивировано тем, что к Александру Януковичу применены санкции ЕС, и тем, что Нацбанку не сообщили о его подозрение в уклонении от налогов и служебном подлоге.

Постановление суда кассационной инстанции является окончательным и обжалованию не подлежит.

16 апреля 2018 УП опубликовала решения, которыми суд в феврале снял арест со счетов компаний, связанных с сыном экс-президента Виктора Януковича Александром, открытые в его банке "ВБР".

Речь идет о деле о завладении государственными средствами через региональные отделения "Укрзализныци".

После публикации решений, в деле появились новые подозрения и аресты.

Читайте больше в материале "Экономической правды" "Разморозили: как из банка Януковича исчезли 2 миллиарда"

Украинская правда

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Темы: Януковичсуд
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