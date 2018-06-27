Капітан українських моряків, яких 1,5 роки не пускали додому, ще мусить сидіти у Греції

Капітан судна RS 300-97, члени екіпажу якого понад півтора року перебували під забороною виїзду з Греції, а вночі повернулися додому, наразі ще мусить перебувати у Греції для вирішення певних правових питань.

Про це "Українській правді" повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

"Я вночі повернувся із Греції. За результатами переговорів і консульсько-правових заходів ми звільнили 6 українських моряків, які 1,5 роки утримувалися там. Капітан судна ще залишається у Греції для спільного врегулювання з адвокатом і судновласником деяких правових питань з портовою владою країни", - сказав Кирилич.

Він додав, що грецька портова влада наполягала на тому, щоб на судні хтось залишився, тоді капітан прийняв рішення залишитися.

"Капітан сам рішення прийняв і залишився, щоб вирішити правові питання. Він повернеться пізніше. З нього знята заборона на виїзд з Греції, він є вільний, але він є капітан і має вирішити оці питання", - пояснив Кирилич.

Він прогнозує, що капітан повернеться додому найближчим часом.

Раніше повідомлялося, що шість українських моряків судна RS 300-97, які понад півтора року перебували під забороною виїзду з Греції, повернулися в Україну.

У листопаді 2016 року вантажне судно RS 300-97 під прапором України з сімома членами екіпажу – громадянами України, які, за словами капітана, виконували рейс з Чорногорії в Ліван, подало сигнал біди в територіальних водах Греції і через несправність було доставлене на буксирі в порт Палеохора на острові Крит.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Efsyn.gr, на борту судна виявили мільйони пачок сигарет, походження яких було важко ідентифікувати. Екіпаж стверджував, що вантаж легальний. Розслідування підтвердило, що за маршрутом українського судна не фіксувалися випадки контрабанди.

Читайте також: Стоп-машина. Як українські моряки сидять у закордонних в'язницях