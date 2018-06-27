Капитан украинских моряков, которых 1,5 года не пускали домой, еще должен сидеть в Греции

Капитан судна RS 300-97, члены экипажа которого более полутора лет находились под запретом выезда из Греции, а ночью вернулись домой, сейчас еще должен находиться в Греции для решения определенных правовых вопросов.

Об этом "Украинской правде" сообщил начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич.

"Я ночью вернулся из Греции. По результатам переговоров и консульско-правовых мер мы освободили 6 украинских моряков, которые 1,5 года содержались там. Капитан судна еще остается в Греции для совместного урегулирования с адвокатом и судовладельцем некоторых правовых вопросов с портовыми властями страны", - сказал Кирилич.

Он добавил, что греческая портовая власть настаивала на том, чтобы на судне кто-то остался, тогда капитан принял решение остаться.

"Капитан сам решение принял и остался, чтобы решить правовые вопросы. Он вернется позже. С него снят запрет на выезд из Греции, он свободен, но он капитан и должен решить эти вопросы", - пояснил Кирилич.

Он прогнозирует, что капитан вернется домой в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что шесть украинских моряков судна RS 300-97, которые более полутора лет находились под запретом выезда из Греции, вернулись в Украину.

В ноябре 2016 года грузовое судно RS 300-97 под флагом Украины с семью членами экипажа – гражданами Украины, которые, по словам капитана, выполняли рейс из Черногории в Ливан, подало сигнал бедствия в территориальных водах Греции и из-за неисправности было доставлено на буксире в порт Палеохора на острове Крит.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Efsyn.gr, на борту судна обнаружили миллионы пачек сигарет, происхождение которых было трудно идентифицировать. Экипаж утверждал, что груз легальный. Расследование подтвердило, что по маршруту украинского судна не фиксировались случаи контрабанды.

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