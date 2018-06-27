Морські артилеристи провели навчання біля адмінкордону з Кримом

Артилеристи Військово-морських сил Збройних сил України провели навчання біля адміністративного кордону з тимчасово окупованою територією АР Крим.

Про це інформує 27 червня прес-центр командування ВМС ЗСУ.

Командування морської піхоти ВМС ЗС України та підпорядковані їм артилерійські частини й підрозділи провели навчання на території Херсонської області.

Мета заходу – оборона морського узбережжя та "знищення противника, який здійснює наступ з окупованих територій".

Артилеристи відпрацювали питання ураження цілей в районах тимчасово окупованих населених пунктів.

Також військові провели тренування з фактичним корегуванням вогню по цілях у районах зосередження противника.

Особливу увагу зосередили на діях артилеристів в умовах обмеженої видимості та вночі.