Морские артиллеристы провели учения у админграницы с Крымом
Артиллеристы Военно-морских сил Вооруженных сил Украины провели учения возле административной границы с временно оккупированной территорией АР Крым.
Об этом сообщает 27 июня пресс-центр командования ВМС ВСУ.
Командование морской пехоты ВМС ВС Украины и подчиненные им артиллерийские части и подразделения провели учения на территории Херсонской области.
Цель мероприятия - оборона морского побережья и "уничтожение противника, осуществляющего наступление с оккупированных территорий".
Артиллеристы отработали вопросы поражения целей в районах временно оккупированных населенных пунктов.
Также военные провели тренировку с фактической корректировкой огня по целям в районах сосредоточения противника.
Особое внимание сосредоточили на действиях артиллеристов в условиях ограниченной видимости и ночью.
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