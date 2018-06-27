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Морские артиллеристы провели учения у админграницы с Крымом

Среда, 27 июня 2018, 12:30

Артиллеристы Военно-морских сил Вооруженных сил Украины провели учения возле административной границы с временно оккупированной территорией АР Крым.

Об этом сообщает 27 июня пресс-центр командования ВМС ВСУ.

 

Командование морской пехоты ВМС ВС Украины и подчиненные им артиллерийские части и подразделения провели учения на территории Херсонской области.

Цель мероприятия - оборона морского побережья и "уничтожение противника, осуществляющего наступление с оккупированных территорий".

Артиллеристы отработали вопросы поражения целей в районах временно оккупированных населенных пунктов.

 

Также военные провели тренировку с фактической корректировкой огня по целям в районах сосредоточения противника.

Особое внимание сосредоточили на действиях артиллеристов в условиях ограниченной видимости и ночью.

 

Украинская правда
Темы: армия
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