Київ хоче домовитися про "тишу" на Донбасі хоча б на літо

На переговорах у Мінську щодо врегулювання конфлікту на Донбасі спробують домовитися про припинення обстрілів і відпрацювати технологію його забезпечення.

Про запланований на 27 червня "черговий раунд" переговорів повідомив член підгрупи з питань безпеки тристоронньої контактної групи Євген Марчук

"Буде спроба домовитись і, головне, відпрацювати технологію забезпечення припинення обстрілів, тобто встановлення режиму тиші по всій лінії фронту. А це 426 кілометрів. Припинити хоча б на два літніх місяці, коли жнива, канікули, відпустки", – написав він у Facebook вночі.

"На останніх переговорах 13 червня ми в нашій робочій групі з питань безпеки домовились, що підготуємось і попробуємо вийти на узгоджені дії, щоб досягти цієї мети", – зазначив Марчук.

Тоді ж цю ідею висловив головний координатор від ОБСЄ у тристоронній контактній групі Мартін Сайдік, звернувши увагу на те, що потрібно використовувати щонайменші можливості чи приводи, щоб спробувати зупинити обстріли, нагадав він.

Марчук припустив, що в середу буде "дуже непросто", адже "недовіра сторін зашкалює",

"Технологія забезпечення реалізації домовленостей серйозно ослаблена", – зазначив він.

"Росія в односторонньому порядку вийшла із СЦКК (Спільного центру контролю і координації) в грудні 2017 року під надуманим приводом. А це означає, що найкращі домовленості без прямої участі в їх реалізації військових РФ і України, які входили до складу СЦКК, практично забезпечити дуже і дуже важко", – заявив Марчук.

"Патрулі СММ ОБСЄ – не комбатанти, і вони не можуть ні в що втручатися. Більше того, згідно з їхнім мандатом, при найменшій їм загрозі, вони мають негайно залишати небезпечну зону. І вони не можуть порушувати це правило", – наголосив він.

Марчук нагадав, що в 2016 році нам вдалося домовитися – і 6 тижнів утримати режим "тиші".

"Але зараз ситуація набагато складніша. Багато нових факторів. Росія поступово виповзає із ізоляції, а ціна на нафту повзе вверх, чемпіонат світу з футболу... Європа не тільки брекзітує, а й входить в економічний клінч зі США", – зазначив він.

"Нинішній світ стрімко змінюється в безпековій і економічній сферах. І, на жаль, не на краще", – додав Марчук.