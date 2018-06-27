Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Київ хоче домовитися про "тишу" на Донбасі хоча б на літо

Середа, 27 червня 2018, 12:34

На переговорах у Мінську щодо врегулювання конфлікту на Донбасі спробують домовитися про припинення обстрілів і відпрацювати технологію його забезпечення.

Про запланований на 27 червня "черговий раунд" переговорів повідомив член підгрупи з питань безпеки тристоронньої контактної групи Євген Марчук

"Буде спроба домовитись і, головне, відпрацювати технологію забезпечення припинення обстрілів, тобто встановлення режиму тиші по всій лінії фронту. А це 426 кілометрів. Припинити хоча б на два літніх місяці, коли жнива, канікули, відпустки", – написав він у Facebook вночі.

"На останніх переговорах 13 червня ми в нашій робочій групі з питань безпеки домовились, що підготуємось і попробуємо вийти на узгоджені дії, щоб досягти цієї мети", – зазначив Марчук.

Тоді ж цю ідею висловив головний координатор від ОБСЄ у тристоронній контактній групі Мартін Сайдік, звернувши увагу на те, що потрібно використовувати щонайменші можливості чи приводи, щоб спробувати зупинити обстріли, нагадав він.

Марчук припустив, що в середу буде "дуже непросто", адже "недовіра сторін зашкалює",

"Технологія забезпечення реалізації домовленостей серйозно ослаблена", – зазначив він.

"Росія в односторонньому порядку вийшла із СЦКК (Спільного центру контролю і координації) в грудні 2017 року під надуманим приводом. А це означає, що найкращі домовленості без прямої участі в їх реалізації військових РФ і України, які входили до складу СЦКК, практично забезпечити дуже і дуже важко", – заявив Марчук.

"Патрулі СММ ОБСЄ – не комбатанти, і вони не можуть ні в що втручатися. Більше того, згідно з їхнім мандатом, при найменшій їм загрозі, вони мають негайно залишати небезпечну зону. І вони не можуть порушувати це правило", – наголосив він.

Марчук нагадав, що в 2016 році нам вдалося домовитися – і 6 тижнів утримати режим "тиші".

"Але зараз ситуація набагато складніша. Багато нових факторів. Росія поступово виповзає із ізоляції, а ціна на нафту повзе вверх, чемпіонат світу з футболу... Європа не тільки брекзітує, а й входить в економічний клінч зі США", – зазначив він.

"Нинішній світ стрімко змінюється в безпековій і економічній сферах. І, на жаль, не на краще", – додав Марчук.

Олена Рощенко, УП
Теми: ДонбасМінські угоди
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Донбас
"Багато хто дуже повірив у ЗСУ, але війну без тилу не виграти". 20-річний захисник "Азовсталі" Назарій "Грінка"
Росіяни намагаються безуспішно відновити втрачені позиції біля звільненого Старомайорського
"Трохи ізолєнти, гарний снаряд – і він забере з собою не тільки р*сню, а й техніку". Як "зайчики" освоюють FPV-дрони на Лимані
Останні новини
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
Усі новини...
Реклама: