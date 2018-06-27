Киев хочет договориться о "тишине" на Донбассе хотя бы на лето

На переговорах в Минске по урегулированию конфликта на Донбассе попробуют договориться о прекращении обстрелов и отработать технологию его обеспечения.



О запланированном на 27 июня "очередном раунде" переговоров сообщил член подгруппы по вопросам безопасности трехсторонней контактной группы Евгений Марчук



"Будет попытка договориться и, главное, отработать технологию обеспечения прекращения обстрелов, то есть установление режима тишины по всей линии фронта. А это 426 километров. Прекратить хотя бы на два летних месяца, когда жатва, каникулы, отпуска", – написал он в Facebook ночью.



"На последних переговоров 13 июня мы в нашей рабочей группе по вопросам безопасности договорились, что подготовимся и попробуем выйти на согласованные действия, чтобы достичь этой цели", – отметил Марчук.



Тогда же эту идею высказал главный координатор от ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик, обратив внимание на то, что нужно использовать малейшие возможности или поводы, чтобы попытаться остановить обстрелы, напомнил он.



Марчук предположил, что в среду будет "очень непросто", так как "недоверие сторон зашкаливает".

"Технология обеспечения реализации договоренностей серьезно ослаблена", – отметил он.



"Россия в одностороннем порядке вышла из СЦКК (Совместного центра контроля и координации) в декабря 2017 года под надуманным предлогом. А это значит, что лучшие договоренности без прямого участия в их реализации военных РФ и Украины, которые входили в состав СЦКК, практически обеспечить очень и очень трудно", – заявил Марчук.



"Патрули СММ ОБСЕ – не комбатанты, и они не могут ни во что вмешиваться. Более того, по их мандату, при малейшей им угрозе они должны немедленно покидать опасную зону. И они не могут нарушать это правило", – подчеркнул он.



Марчук напомнил, что в 2016 году удалось договориться – и 6 недель удержать режим "тишины".



"Но сейчас ситуация гораздо сложнее. Много новых факторов. Россия постепенно выползает из изоляции, а цена на нефть ползет вверх, чемпионат мира по футболу... Европа не только брекситует, но и входит в экономический клинч с США", – отметил он.



"Нынешний мир стремительно меняется в сфере безопасности и экономической сферах. И, к сожалению, не в лучшую сторону", – добавил Марчук.