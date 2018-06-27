У найдовші вихідні літа в центрі Києва обмежать рух

Через святкові вихідні до Дня Конституції у столиці введуть обмеження руху транспорту з 27 червня по 1 липня.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

Зокрема, 27 червня з 19:30 до 22:00 години буде заборонено рух транспортних засобів (крім громадського), а 1 липня з 20:00 до 24:00 години заборонено рух усіх видів транспортних засобів Володимирським проїздом (від перехрестя з вул. Володимирською до перехрестя з вул. Малою Житомирською) та вулицею Володимирською (від перехрестя з вул. Рейтарською до перехрестя з вул. Великою Житомирською).

Також у Києві перекриють рух по вулиці Хрещатик: 28 червня з 8:00 до 22:00 години; 29 та 30 червня з 19:00 до 22:00 години; 1 липня з 10:00 до 20:00 години.

Нагадаємо, українці в кінці червня матимуть 4 вихідних поспіль (28 червня святкується День Конституції).

Також влітку святкові вихідні будуть 24-26 серпня з нагоди Дня незалежності України.