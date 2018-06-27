В наиболее длительные выходные лета в центре Киева ограничат движение

Из-за праздничных выходных ко Дню Конституции в столице введут ограничение движения транспорта с 27 июня по 1 июля.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В частности, 27 июня с 19:30 до 22:00 часов будет запрещено движение транспортных средств (кроме общественного), а 1 июля с 20:00 до 24:00 запрещено движение всех видов транспортных средств Владимирским проездом (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Малой Житомирской) и по улице Владимирской (от перекрестка с ул. Рейтарской до перекрестка с ул. Большой Житомирской).

Также в Киеве перекроют движение по улице Крещатик: 28 июня с 8:00 до 22:00 часов; 29 и 30 июня с 19:00 до 22:00 часов; 1 июля с 10:00 до 20:00 часов.

Напомним, в украинцев в конце июня будет 4 выходных подряд (28 июня празднуется День Конституции).

Также летом праздничные выходные будут 24-26 августа по случаю Дня независимости Украины.