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Росія не згодна на пропозиції Києва щодо "зони безпеки" на кордоні

Середа, 27 червня 2018, 13:19

Учасники мінських переговорів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі поки не змогли обговорити заходи для припинення вогню через позицію росіян щодо контролю кордону.

Про це член підгрупи з питань безпеки тристоронньої контактної групи Євген Марчук повідомив у Facebook у перерві зустрічі у Мінську

"Як і передбачалось, перші дві години дискусії про припинення вогню пройшли в гострих взаємних звинуваченнях. До обговорення конкретних заходів не змогли приступити, оскільки російська сторона категорично не сприймає пропозиції української сторони", – заявив він.

"Ми пропонуємо обговорення всіх складових самого процесу припинення вогню, починаючи з посиленого цілодобового контролю силами СММ ОБСЄ прикордонної зони неконтрольованої частини українсько-російського державного кордону", – уточнив Марчук.

Він пояснив: "Мета одна – щоб СММ ОБСЄ фіксувала і документувала всі факти незаконних масових поставок РФ зброї і боєприпасів сепаратистам".

"Тобто мова йде про створення силами СММ ОБСЄ зони безпеки вздовж неконтрольованої нами частини держкордону. Ми цією пропозицією підтверджуємо раніше узгоджені й підписані мінські домовленості", – заявив Марчук.

"Російська сторона категорично не погоджується з цією пропозицією, заявляючи, що вона не має відношення до припинення вогню", – повідомив він.

"Тобто, за їхньою логікою, постійні масові незаконні поставки Росією сепаратистам важких озброєнь і боєприпасів, якими ведуться постійні обстріли українських позицій, не мають відношення до проблеми припинення вогню", – додав Марчук.

Він припустив, що російська сторона буде й далі блокувати українські пропозиції.

Українська сторона хоче домовитися про "тишу" на Донбасі хоча б на літо – і виробити технологія реалізації цих домовленостей.

Олена Рощенко, УП
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