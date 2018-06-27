Росія не згодна на пропозиції Києва щодо "зони безпеки" на кордоні

Учасники мінських переговорів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі поки не змогли обговорити заходи для припинення вогню через позицію росіян щодо контролю кордону.

Про це член підгрупи з питань безпеки тристоронньої контактної групи Євген Марчук повідомив у Facebook у перерві зустрічі у Мінську

"Як і передбачалось, перші дві години дискусії про припинення вогню пройшли в гострих взаємних звинуваченнях. До обговорення конкретних заходів не змогли приступити, оскільки російська сторона категорично не сприймає пропозиції української сторони", – заявив він.

"Ми пропонуємо обговорення всіх складових самого процесу припинення вогню, починаючи з посиленого цілодобового контролю силами СММ ОБСЄ прикордонної зони неконтрольованої частини українсько-російського державного кордону", – уточнив Марчук.

Він пояснив: "Мета одна – щоб СММ ОБСЄ фіксувала і документувала всі факти незаконних масових поставок РФ зброї і боєприпасів сепаратистам".

"Тобто мова йде про створення силами СММ ОБСЄ зони безпеки вздовж неконтрольованої нами частини держкордону. Ми цією пропозицією підтверджуємо раніше узгоджені й підписані мінські домовленості", – заявив Марчук.

"Російська сторона категорично не погоджується з цією пропозицією, заявляючи, що вона не має відношення до припинення вогню", – повідомив він.

"Тобто, за їхньою логікою, постійні масові незаконні поставки Росією сепаратистам важких озброєнь і боєприпасів, якими ведуться постійні обстріли українських позицій, не мають відношення до проблеми припинення вогню", – додав Марчук.

Він припустив, що російська сторона буде й далі блокувати українські пропозиції.

Українська сторона хоче домовитися про "тишу" на Донбасі хоча б на літо – і виробити технологія реалізації цих домовленостей.