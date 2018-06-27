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Россия не согласна на предложения Киева по "зоне безопасности" на границе

Среда, 27 июня 2018, 13:19

Участники минских переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе пока не смогли обсудить меры для прекращения огня из-за позиции россиян по контролю границы.

Об этом член подгруппы по вопросам безопасности трехсторонней контактной группы Евгений Марчук сообщил в Facebook в перерыве встречи в Минске

"Как и предполагалось, первые 2 часа дискуссии о прекращении огня прошли в острых взаимных обвинениях. К обсуждению конкретных мер не смогли приступить, поскольку российская сторона категорически не воспринимает предложения украинской стороны", – заявил он.

"Мы предлагаем обсуждение всех составляющих самого процесса прекращения огня, начиная с усиленного круглосуточного контроля силами СММ ОБСЕ пограничной зоны неконтролируемой части российско-украинской государственной границы", – уточнил Марчук.

Он пояснил: "Цель одна – чтобы СММ ОБСЕ фиксировала и документировала все факты незаконных массовых поставок РФ оружия и боеприпасов сепаратистам".

"То есть речь идет о создании силами СММ ОБСЕ зоны безопасности вдоль неконтролируемой нами части госграницы. Мы этим предложением подтверждаем ранее согласованные и подписанные минские договоренности", – заявил Марчук.

"Российская сторона категорически не согласен с этим предложением, заявляя, что она не имеет отношения к прекращению огня", – сообщил он.

"То есть, по их логике, постоянные массовые незаконные поставки Россией сепаратистам тяжелых вооружений и боеприпасов, которыми ведут постоянные обстрелы украинских позиций, не имеющих отношения к проблеме прекращения огня", – добавил Марчук.

Он допустил, что российская сторона будет и дальше блокировать украинские предложения.

Украинская сторона хочет договориться о "тишине" на Донбассе хотя бы на лето – и выработать технологию реализации этих договоренностей.

Алена Рощенко, УП
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