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Поліція знайшла муляж вибухівки у приміщені Вищої ради правосуддя

Середа, 27 червня 2018, 15:08

Правоохоронці Києва виявили муляж вибухівки у приміщені Вищої ради правосуддя під час перевірки повідомлення про замінування.

Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

"Після ретельної перевірки об'єкта у приміщенні правоохоронці виявили муляж, схожий на вибуховий пристрій, який вилучили фахівці вибухотехнічної служби", - йдеться в повідомленні. 

 

Зазначається, що інших небезпечних предметів під час обстеження не знайшли. 

 

Як повідомлялося раніше, вранці 27 червня колектив Вищої ради правосуддя евакуювали через повідомлення про замінування.

Українська правда
Теми: Київполіція
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