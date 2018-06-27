Поліція знайшла муляж вибухівки у приміщені Вищої ради правосуддя

Правоохоронці Києва виявили муляж вибухівки у приміщені Вищої ради правосуддя під час перевірки повідомлення про замінування.

Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

"Після ретельної перевірки об'єкта у приміщенні правоохоронці виявили муляж, схожий на вибуховий пристрій, який вилучили фахівці вибухотехнічної служби", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інших небезпечних предметів під час обстеження не знайшли.

Як повідомлялося раніше, вранці 27 червня колектив Вищої ради правосуддя евакуювали через повідомлення про замінування.