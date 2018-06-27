Полиция нашла муляж взрывчатки в помещении Высшего совета правосудия

Правоохранители Киева обнаружили муляж взрывчатки в помещении Высшего совета правосудия во время проверки сообщения о заминировании.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

"После тщательной проверки объекта в помещении правоохранители обнаружили муляж, похожий на взрывное устройство, которое изъяли специалисты взрывотехнической службы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что других опасных предметов при обследовании не нашли.

Как сообщалось ранее, утром 27 июня коллектив Высшего совета правосудия эвакуировали из-за сообщения о заминировании.