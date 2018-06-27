Полиция нашла муляж взрывчатки в помещении Высшего совета правосудия

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Среда, 27 июня 2018, 15:08

Правоохранители Киева обнаружили муляж взрывчатки в помещении Высшего совета правосудия во время проверки сообщения о заминировании.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

"После тщательной проверки объекта в помещении правоохранители обнаружили муляж, похожий на взрывное устройство, которое изъяли специалисты взрывотехнической службы", - говорится в сообщении. 

 

Отмечается, что других опасных предметов при обследовании не нашли. 

 

Как сообщалось ранее, утром 27 июня коллектив Высшего совета правосудия эвакуировали из-за сообщения о заминировании.

Украинская правда 

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Темы: Киев полиция
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