Полиция нашла муляж взрывчатки в помещении Высшего совета правосудия
644 просмотра
Среда, 27 июня 2018, 15:08
Правоохранители Киева обнаружили муляж взрывчатки в помещении Высшего совета правосудия во время проверки сообщения о заминировании.
Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.
"После тщательной проверки объекта в помещении правоохранители обнаружили муляж, похожий на взрывное устройство, которое изъяли специалисты взрывотехнической службы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что других опасных предметов при обследовании не нашли.
Как сообщалось ранее, утром 27 июня коллектив Высшего совета правосудия эвакуировали из-за сообщения о заминировании.
Украинская правда
powered by lun.ua
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"