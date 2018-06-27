НАБУ назвало однопартійців Труханова, які нібито крали на ремонті доріг

Суд дозволив правохоронцям звернутись до швейцарського банку за документами компанії, на яку нібито виводили кошти, розкрадені на ремонті одеських доріг.

Відповідне рішення Солом’янський районний суд Києва ухвалив 19 червня.

"Надати детективу Національного бюро… дозвіл на запит про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Швейцарської Конфедерації про тимчасовий доступ та вилучення… документів", – вирішив суд.

За версією слідства, злочинна схема полягала в тому, що службові особи міськради у 2014-2015 роках проводили держзакупівлі, встановлюючи завищену очікувану вартість. Участь у торгах брали підприємства, підконтрольні одним і тим самим особам: одеським чиновникам та підприємцям.

"За результатами торгів із заздалегідь визначеним переможцем укладаються договори та виконуються роботи… вартість яких значно завищена", – йдеться в рішенні.

Загальна вартість закупівель, які могли бути злочинними, становить 460 мільйонів гривень або близько 21,9 мільйона доларів.

З них 3,4 мільйона доларів перевели на рахунки кіпрських, віргінських та панамських офшорів з позначкою "внутрішній трансфер" та "переказ власних коштів". Частина цих грошей може бути незаконно привласнена.

Зокрема, кошти нібито переводились на рахунки компаній Comatrans SA та Edco Finance Ltd, відкриті у швейцарському банку.

НАБУ вказує фігурантами справи чотирьох представників партії "Довіряй ділам", яку очолює мер Одеси Геннадій Труханов. Двоє з них слідство називає бенефіціарами ТОВ "Ростдорстрой".

Ймовірно йдеться про Юрія Шумахера, депутата від партії Труханова, та Євгена Коновалова, який у 2015 році балотувався від тієї ж партії. Однак наразі серед власників компанії значаться інші наближені до мера підприємці: Олександр Рацкевич та Олександр Жуков.

Ще два однопартійця Труханова, які згадуються у справі, це засновники двох інших фірм картеля: "БВК "ПИК-СТРОЙ" та "ДРСУ-КОМ". Очевидно, йдеться про чинного депутат Марину Лозовенко та Миколу Данилюка, який у 2015 році був уповноваженою особою "Довіряй ділам" на місцевих виборах.

Також у справі фігурує директор фінансового департаменту Одеси Світлана Бедрега: її дочка Антоніна є бізнес-партнером одного з фігурантів.

Раніше про причетність депутатів від партії Труханова до розподілу коштів на ремонт доріг писали ЗМІ. Однак слідство довгий час не уточнювало, яких саме тендерів та посадовців міськради стосується кримінальна справа, порушена у 2016 році.

Як повідомлялося, НАБУ підозрює Труханова та його підлеглих у привласненні майна за схемою, яка завдала державі 185 млн грн збитків.

Також міський голова Одеси фігурує у справі про приватизацію одеського аеропорта: він, за версією слідства, незаконно підписав "мирову угоду" з бізнесменами Борисом Кауфманом та Олександром Грановським.

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