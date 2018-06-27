НАБУ назвало однопартийцев Труханова, которые якобы крали на ремонте дорог

Суд разрешил правоохранителям обратиться в швейцарский банк за документами компании, на которую якобы выводили деньги, разворованные на ремонте одесских дорог.

Соответствующее решение Соломенский районный суд Киева принял 19 июня.

"Предоставить детективу Национального бюро... разрешение на запрос о международной правовой помощи в компетентные органы Швейцарской Конфедерации о временном доступ и изъятии... документов", – решил суд.

По версии следствия, преступная схема заключалась в том, что должностные лица горсовета в 2014-2015 годах проводили госзакупки, устанавливая повышенную ожидаемую стоимость. Участие в торгах принимали предприятия, подконтрольные одним и тем же лицам: одесским чиновникам и предпринимателям.

"По результатам торгов с заранее определенным победителем заключаются договоры и выполняются работы... стоимость которых значительно завышена", – говорится в решении.

Общая стоимость закупок, которые могли быть преступными, составляет 460 миллионов гривен или около 21,9 миллиона долларов.

Из них 3,4 миллиона долларов перевели на счета кипрских, виргинских и панамских оффшоров с пометкой "внутренний трансфер" и "перевод собственных средств". Часть этих денег может быть незаконно присвоена.

В частности, средства якобы переводились на счета компаний Comatrans SA и Edco Finance Ltd, открытые в швейцарском банке.

НАБУ указывает фигурантами дела четырех представителей партии "Доверяй делам", которую возглавляет мэр Одессы Геннадий Труханов. Двое из них следствие называет бенефициарами ООО "Ростдорстрой".

Вероятно речь идет про Юрия Шумахера, депутата от партии Труханова, и Евгения Коновалова, который в 2015 году баллотировался от той же партии. Однако на данный момент среди владельцев компании значатся другие приближенные к мэру предприниматели: Александр Рацкевич и Александр Жуков.

Еще два однопартийца Труханова, которые упоминаются в деле, это основатели двух других фирм картеля: "БВК "ПИК-СТРОЙ" и "ДРСУ-КОМ". Очевидно, речь идет о действующем депутат Марине Лозовенко и Николае Данилюке, который в 2015 году был уполномоченным лицом "Доверяй делам" на местных выборах.

Также в деле фигурирует директор финансового департамента Одессы Светлана Бедрега: ее дочь Антонина является бизнес-партнером одного из фигурантов.

Ранее о причастности депутатов от партии Труханова к распределению средств на ремонт дорог писали СМИ. Однако следствие долгое время не уточняло, каких именно тендеров и должностных лиц горсовета касается уголовное дело, возбужденное в 2016 году.

Как сообщалось, НАБУ подозревает Труханова и его подчиненных в присвоении имущества по схеме, причинившей государству 185 млн грн убытков.

Также городской голова Одессы фигурирует в деле о приватизации одесского аэропорта: он, по версии следствия, незаконно подписал "мировое соглашение" с бизнесменами Борисом Кауфманом и Александром Грановским.

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