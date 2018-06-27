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Лавров з радником Трампа обговорили Україну

Середа, 27 червня 2018, 16:30

У Москві відбулася зустріч міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова з помічником президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джоном Болтоном.

Про це повідомляє російський МЗС.

"Відбувся обмін думками з актуальних питань міжнародного порядку денного, включаючи ситуацію навколо Сирії і України", - йдеться в російському відомстві.

Також там заявили, що значну увагу на зустрічі політики приділили тематиці двосторонніх відносин РФ і США.

Міжнародні та російські ЗМІ стверджують, що головною метою візиту Болтона є підготовка зустрічі президента Дональда Трампа з російським колегою Володимиром Путіним.

Пізніше в Москві розпочалася зустріч Путіна і Болтона.

"Путін відкрив зустріч, повторивши Болтону його часте твердження про те, що відносини США і Росії знаходяться в поганому стані в значній мірі через внутрішню політичну обстановку в Сполучених Штатах", - пише Washington Post.

"Ваш візит в Москву вселяє надію, що ми зможемо зробити перші кроки для відновлення повноцінних відносин між Росією і Сполученими Штатами", - сказав Путін.

"Росія ніколи не шукала конфронтації, і я сподіваюся, що сьогодні ми зможемо поговорити про те, що ми можемо зробити з обох сторін, щоб відновити повноцінні відносини на основі рівності і поваги інтересів один одного", - додав він.

Болтон відповів, що сподівається на те, що Росія і США зможуть знайти "сфери, де домовляться і досягнуть прогресу разом".

Він сказав, що з нетерпінням чекає "почути про те, як успішно Росія впоралася з чемпіонатом світу".

У липні "The Washington Post", повідомили про те, що радник президента США з національної безпеки Джон Болтон за останній рік отримав 115 тисяч доларів від Фонду Віктора Пінчука за виступи на заходах.

У вересні 2017 року в Києві на дискусійній панелі, організованій Пінчуком, Болтон говорив про те, що президент Дональд Трамп не піде на радикальні зміни у зовнішній політиці США.

Українська правда

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Теми: ТрампЛавровПутінРосіяСША
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