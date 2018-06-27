Лавров с советником Трампа обсудили Украину

В Москве состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с помощником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Об этом сообщает российский МИД.

"Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая ситуацию вокруг Сирии и Украины", - говорится в российском ведомстве.

Также там заявили, что значительное внимание на встрече политики уделили тематике двусторонних отношений РФ и США.

Международные и российские СМИ утверждают, что главной целью визита Болтона является подготовка встречи президента Дональда Трампа з российским коллегой Владимиром Путиным.

Позже в Москве началась встреча Путина и Болтона.

"Путин открыл собрание, повторив Болтону его частое утверждение о том, что отношения США и России находятся в плохом состоянии в значительной степени из-за внутренней политической обстановки в Соединенных Штатах", - пишет Washington Post.

"Ваш визит в Москву внушает надежду, что мы сможем предпринять первые шаги для восстановления полноценных отношений между Россией и Соединенными Штатами", - сказал Путин.

"Россия никогда не искала конфронтации, и я надеюсь, что сегодня мы сможем поговорить о том, что мы можем сделать с обеих сторон, чтобы восстановить полноценные отношения на основе равенства и уважения интересов друг друга", - добавил он.

Болтон ответил, что надеется на то, что Россия и Соединенные Штаты смогут найти "сферы, где смогут договориться и добиться прогресса вместе".

Он сказал, что с нетерпением ждет "услышать о том, как успешно Россия справилась с чемпионатом мира".

В июле "The Washington Post", сообщили о том, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон за последний год получил 115 тысяч долларов от Фонда Виктора Пинчука за выступления на мероприятиях.

В сентябре 2017 года в Киеве на дискуссионной панели, организованной Пинчуком, Болтон говорил о том, что президент Дональд Трамп не пойдет на радикальные изменения во внешней политике США.