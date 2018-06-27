Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лавров с советником Трампа обсудили Украину

Среда, 27 июня 2018, 16:30

В Москве состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с помощником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Об этом сообщает российский МИД.

"Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая ситуацию вокруг Сирии и Украины", - говорится в российском ведомстве.

Также там заявили, что значительное внимание на встрече политики уделили тематике двусторонних отношений РФ и США.

Международные и российские СМИ утверждают, что главной целью визита Болтона является подготовка встречи президента Дональда Трампа з российским коллегой Владимиром Путиным.

Позже в Москве началась встреча Путина и Болтона.

"Путин открыл собрание, повторив Болтону его частое утверждение о том, что отношения США и России находятся в плохом состоянии в значительной степени из-за внутренней политической обстановки в Соединенных Штатах", - пишет Washington Post.

"Ваш визит в Москву внушает надежду, что мы сможем предпринять первые шаги для восстановления полноценных отношений между Россией и Соединенными Штатами", - сказал Путин.

"Россия никогда не искала конфронтации, и я надеюсь, что сегодня мы сможем поговорить о том, что мы можем сделать с обеих сторон, чтобы восстановить полноценные отношения на основе равенства и уважения интересов друг друга", - добавил он.

Болтон ответил, что надеется на то, что Россия и Соединенные Штаты смогут найти "сферы, где смогут договориться и добиться прогресса вместе".

Он сказал, что с нетерпением ждет "услышать о том, как успешно Россия справилась с чемпионатом мира".

В июле "The Washington Post", сообщили о том, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон за последний год получил 115 тысяч долларов от Фонда Виктора Пинчука за выступления на мероприятиях.

В сентябре 2017 года в Киеве на дискуссионной панели, организованной Пинчуком, Болтон говорил о том, что президент Дональд Трамп не пойдет на радикальные изменения во внешней политике США.

Украинская правда
Темы: ТрампЛавровПутинРосcияСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Родственники замглавы Львовской ОВА скупают землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
Трамп
Трамп и Десантис осудили предоставление кассетных боеприпасов Украине
Александр Виндман: Если выберут Трампа, поддержки США не будет. Украине лучше победить раньше
Зеленский: Байден мог бы закончить войну ценой Украины и за 5 минут, но мы бы не согласились
Последние новости
10:12
фото Родственники замглавы Львовской ОВА скупают землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ
10:08
КолонкаВ Минобороны назвали 5 главных достижений цифровизации министерства
09:51
ОВА: На оккупированной части Херсонщины россияне застрелили ребенка на глазах родни
09:36
СМИ: Санкции США остановили поставки газа с СПГ-проекта РФ
09:29
Генштаб: На Херсонщине защитники расширяют плацдарм, на ряде направлений отражают атаки
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден объект инфраструктуры, в Одесской – зернохранилище
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
Все новости...
Реклама: