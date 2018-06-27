Двох суддів Київщини звільнили за рішення по "майданівцях"

Вища рада правосуддя звільнила суддю Дарницького районного суду Києва Набудович Ірину Олександрівну через рішення стосовно активістів Євромайдану.

Про це ВРП повідомляє в середу.

"Суддя Набудович І.О. порушила присягу судді під час прийняття судових рішень про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою та про накладення адміністративного стягнення стосовно осіб, які були учасниками масових акцій протесту в період із 21 листопада 2013 року", – повідомили у відомстві з посиланням на заяву прокуратури.

19 червня 2017 року ВРП вирішила притягнути суддю до відповідальності, а тепер ухвалила звільнити її.

Крім того, на засіданні в середу до відповідальності було притягнуто іншого суддю Київщини, який штрафував "майданівців".

"Вища рада правосуддя ухвалила звільнити Підкурганного Володимира Володимировича з посади судді Вишгородського районного суду Київської області", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що справа щодо нього була відкрита за заявою голови ГС "Українська спілка Автомайдан" Андрія Михайловського.

Напередодні суд у Дніпрі зобов'язав місцеву владу опублікувати петицію активістів за відставку з посади директора КП "Муніципальна поліція" колишнього командира дніпропетровського "Беркуту" Андрія Ткаченка.