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Двох суддів Київщини звільнили за рішення по "майданівцях"

Середа, 27 червня 2018, 17:12

Вища рада правосуддя звільнила суддю Дарницького районного суду Києва Набудович Ірину Олександрівну через рішення стосовно активістів Євромайдану.

Про це ВРП повідомляє в середу.

"Суддя Набудович І.О. порушила присягу судді під час прийняття судових рішень про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою та про накладення адміністративного стягнення стосовно осіб, які були учасниками масових акцій протесту в період із 21 листопада 2013 року", – повідомили у відомстві з посиланням на заяву прокуратури.

19 червня 2017 року ВРП вирішила притягнути суддю до відповідальності, а тепер ухвалила звільнити її.

Крім того, на засіданні в середу до відповідальності було притягнуто іншого суддю Київщини, який штрафував "майданівців".

"Вища рада правосуддя ухвалила звільнити Підкурганного Володимира Володимировича з посади судді Вишгородського районного суду Київської області", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що справа щодо нього була відкрита за заявою голови ГС "Українська спілка Автомайдан" Андрія Михайловського.

Напередодні суд у Дніпрі зобов'язав місцеву владу опублікувати петицію активістів за відставку з посади директора КП "Муніципальна поліція" колишнього командира дніпропетровського "Беркуту" Андрія Ткаченка.

"Українська правда" у Threads

Теми: Євромайдансуд
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