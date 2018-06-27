Двух судей Киевщины уволили за решение по "майдановцам"

Высший совет правосудия уволил судью Дарницкого районного суда Киева Набудович Ирину Александровну за решения в отношении активистов Евромайдана.

Об этом ВРП сообщает в среду.

"Судья Набудович И.А. нарушила присягу судьи при принятии судебных решений об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и о наложении административного взыскания в отношении лиц, которые были участниками массовых акций протеста в период с 21 ноября 2013 года", – сообщили в ведомстве со ссылкой на заявление прокуратуры.

19 июня 2017 года ВРП решила привлечь судью к ответственности, а теперь постановила уволить ее.

Кроме того, на заседании в среду к ответственности был привлечен другой судья Киевщины, который штрафовал "майдановцев".

"Высший совет правосудия постановил уволить Пидкурганного Владимира Владимировича с должности судьи Вышгородского районного суда Киевской области", – говорится в сообщении.

Отмечается, что дело в отношении него было возбуждено по заявлению председателя ГС "Украинский союз Автомайдан" Андрея Михайловского.

Накануне суд в Днепре обязал местные власти опубликовать петицию активистов за отставку с должности директора КП "Муниципальная полиция" бывшего командира днепропетровского "Беркута" Андрея Ткаченко.