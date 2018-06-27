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Бойовики обстріляли оборонців Кримського і Мар'їнки, 3 загинули, 1 поранений

Середа, 27 червня 2018, 20:00
Бойовики обстріляли оборонців Кримського і Мар'їнки, 3 загинули, 1 поранений

Бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню, 4 рази із забороненої Мінськими домовленостями зброї. Троє військових загинули, ще один отримав поранення.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.

"На Луганському напрямку неспокійно було в районі населеного пункту Кримське, де наші позиції обстрілювалися із 82-мм міномету", - йдеться у повідомленні.

На Донецькому напрямку противник вів турбуючий вогонь по захисниках Мар'їнки зі стрілецької зброї.

На Маріупольському напрямку були бої у районі населених пунктів Лебединське, Водяне, Гнутове та Талаківка, де бойовики обстріляли військових з гранатометів та стрілецької зброї.

"Наші позиції біля Богданівки бойовики російських окупаційних військ випробовували на міць 122-мм артилерійськими снарядами", - додали військові.

В ООС запевнили, що військові контролюють ситуацію, надійно утримували свої позиції, зберігаючи займані рубежі незмінними.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасіДонбасОРДЛОвійна
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