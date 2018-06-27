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Боевики обстреляли защитников Крымского и Марьинки, 3 погибли, 1 ранен

Среда, 27 июня 2018, 20:00
Боевики обстреляли защитников Крымского и Марьинки, 3 погибли, 1 ранен

Боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня, 4 раза из запрещенного Минскими договоренностями оружия. Трое военных погибли, еще один получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

"На Луганском направлении неспокойно было в районе населенного пункта Крымское, где наши позиции обстреливались из 82-мм миномета", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении противник вел огонь по защитникам Марьинки из стрелкового оружия.

На Мариупольском направлении были бои в районе населенных пунктов Лебединское, Водяное, Гнутово и Талаковка, где боевики обстреляли военных из гранатометов и стрелкового оружия.

"Наши позиции у Богдановки боевики российских оккупационных войск испытывали на прочность 122-мм артиллерийскими снарядами", - добавили военные.

В ООС заверили, что военные контролируют ситуацию, надежно удерживали свои позиции, сохраняя занимаемые рубежи неизменными.

Украинская правда

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Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассеДонбассОРДЛОвойна
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