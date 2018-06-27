Бойовики обстріляли Залізне на Донеччині: поранені 2 мирних жителів

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Середа, 27 червня 2018, 23:53

На Донеччині внаслідок обстрілу бойовиками селища Залізне двоє мирних жителів отримали поранення.

Про це у середу, 27 червня, повідомляє прес-служба обласної поліції.

Чоловіка 1951 року народження та жінку 1958 року народження відправили до лікарні. 

"Відомо, що бойовики відкрили мінометний вогонь по населеному пункту сьогодні близько 16-ї години. Потерпілі знаходилися в цей час у дворі будинку по вулиці Каспійській. У чоловіка – поранення руки, жінці осколком травмовано спину. У помешканні навпроти пошкоджено паркан", – йдеться у повідомленні.

27 червня унаслідок обстрілів біля прифронтової Богданівки загинули троє українських військових.

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Теми: Донбас ОРДЛО обстріл
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