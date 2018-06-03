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Бойовики обстріляли позиції ООС біля КПВВ "Новотроїцьке"

Неділя, 3 червня 2018, 11:50

Бойовики обстріляли позиції українських військовослужбовців біля КПВВ "Новотроїцьке".

Про це повідомляє в неділю Держприкордонслужба.

О 1-й годині ночі російсько-терористичні війська зі сторони населених пунктів Оленівка та Ясне здійснили обстріл позицій військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил зі стрілецької зброї.

 
Фото Держприкордонслужби

Під час ворожого вогню кулі влучали в бетонні укриття контрольного пункту "Березове", що поряд з КПВВ "Новотроїцьке" на дорожньому коридорі "Донецьк-Маріуполь".

Склад прикордонного наряду перебував в укриттях, ніхто не постраждав. Цивільних у нічний час на території контрольного пункту не було.

 

У прес-службі нагадали, що в суботу перед початком здійсненням контролю осіб та транспортних засобів у КПВВ "Майорське" бойовики обстріляли прикордонний наряд зі стрілецької зброї. Військовослужбовці, які пересувалися бронеавтомобілем, не постраждали.

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на ДонбасіПрикордонна служба
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