Бойовики обстріляли позиції ООС біля КПВВ "Новотроїцьке"

Бойовики обстріляли позиції українських військовослужбовців біля КПВВ "Новотроїцьке".

Про це повідомляє в неділю Держприкордонслужба.

О 1-й годині ночі російсько-терористичні війська зі сторони населених пунктів Оленівка та Ясне здійснили обстріл позицій військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил зі стрілецької зброї.

Фото Держприкордонслужби

Під час ворожого вогню кулі влучали в бетонні укриття контрольного пункту "Березове", що поряд з КПВВ "Новотроїцьке" на дорожньому коридорі "Донецьк-Маріуполь".

Склад прикордонного наряду перебував в укриттях, ніхто не постраждав. Цивільних у нічний час на території контрольного пункту не було.

У прес-службі нагадали, що в суботу перед початком здійсненням контролю осіб та транспортних засобів у КПВВ "Майорське" бойовики обстріляли прикордонний наряд зі стрілецької зброї. Військовослужбовці, які пересувалися бронеавтомобілем, не постраждали.