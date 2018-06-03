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Порошенко похвалився, що український паспорт - у топ-30 найсильніших у світі

Неділя, 3 червня 2018, 17:34

Український паспорт входить до 30-ки найбільш сильніших паспортів світу, а безвіз - "остаточне "прощавай" Радянському союзу і Російській імперії".

Про це 3 червня заявив президент Петро Порошенко під час зустрічі з українською громадою Іспанії, повідомляє прес-служба глави держави. 

Президент зауважив, що наразі українці можуть вільно подорожувати без віз до 117 країн.

"Для українського народу безвіз - не лише право вільно подорожувати. Це остаточне "прощавай" Радянському союзу і Російській імперії. Весь світ має дізнатися і побачити, яка фантастична і велика держава Україна", - додав Порошенко.

"Ми кожен день створюємо для цього додаткові приводи, як це відбулося 26 травня під час проведення фінальних матчів ЛЧ у Києві", - заявив президент і додав, що Київ було визнано найгостиннішим і найбезпечнішим містом "за всю історію проведення подібних подій".

Нагадаємо, безвізовий режим до країн ЄС для українців почав діяти 11 червня 2017 року. На початку травня 2018 р. президент Петро Порошенко заявив, що безвізом з ЄС вже скористалися півмільйона українців.

Фінали Ліги Чемпіонів відбулися в Києві 24 і 26 травня, фінальний матч між "Реалом" і "Ліверпулем" на НСК "Олімпійський" у Києві відвідали 61 561 глядач. Матч завершився перемогою мадридського "Реалу".

За даними ДПСУ, на виїзд з України було оформлено понад 30,5 тисяч учасників та вболівальників фіналу ЛЧ. 

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкобезвізЄС
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