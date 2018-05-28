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З України виїхало 30,5 тисяч уболівальників – прикордонники

Понеділок, 28 травня 2018, 13:14

Прикордонники оформили на виїзд з України понад 30,5 тисяч учасників та вболівальників фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА. 

Про це повідомляє в понеділок сайт Держприкордонслужби.

Зазначається, що як і прибуття, оформлення вболівальників на виїзд з України в основному проходило в столичних аеропортах, а також на летовищах Львова, Одеси, Харкова й Івано-Франківська.

Крім того, велика кількість вболівальників, які були на футбольному святі, вибули через автомобільні пункти пропуску автобусами, автомобілями, невеликими організованими групами через західну ділянку кордону.

27 травня голова Нацполіції Сергій Князєв повідомив, що під час проведення фінальних матчів УЄФА Україну відвідали майже 25 тисяч гостей та уболівальників.

Сам фінал Ліги чемпіонів УЄФА між командами "Реал" та "Ліверпуль" на стадіоні НСК "Олімпійський" відвідали 53,5 тисяч уболівальників.

26 травня у Києві на НСК "Олімпійський" відбувася фінальний матч ЛЧ-2018 між англійським "Ліверпулем" і іспанським "Реалом". Матч завершився перемогою мадридського "Реалу".

Українська правда
Теми: футболПрикордонна служба
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