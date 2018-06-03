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Матері Сенцова та Кольченка звернулися до Порошенка: Зробіть усе можливе

Неділя, 3 червня 2018, 20:46
Матері Сенцова та Кольченка звернулися до Порошенка: Зробіть усе можливе

Матері українських політв'язнів Олега Сенцова і Олександра Кольченка звернулися до президента України Петра Порошенка з проханням про якнайшвидше сприяння у звільненні синів.

Про це йдеться в сюжеті "Крим.Реалії ТВ".

"До вас звертаються матері ваших громадян, які сидять у російських в'язницях. Дуже вас просимо, допоможіть! Мій син уже пішов на крайній захід - голодування. Хоча до цього він говорив, що цього робити не можна. Уся надія на те, що ви не кинете наших дітей у цій в'язниці", - заявила Людмила Сенцова.

"Зробіть усе можливе, щоб звільнити наших синів, щоб вони не розчарувалися ні у президенті, ні у своїй державі", - заявила у свою чергу Лариса Кольченко.

До президента РФ Володимира Путіна матері політв'язнів звертатися не стали: "Саша б не схвалив ... Олег теж".

14 травня незаконно засуджений в РФ політв’язень Олег Сенцов оголосив про голодування з вимогою звільнити усіх засуджених та незаконно утримуваних в Росії громадян України.

Незаконно засуджений Олександр Кольченко також оголосив про голодування з вимогою звільнити Сенцова.

МОЗ України звернулося до Росії з вимогою допустити українських та міжнародних лікарів до українських політв’язнів.

За даними української правозахисної ініціативи LetMyPeopleGo, наразі в РФ та в окупованому Криму за політичними мотивами ув'язнено та незаконно утримуються понад 70 громадян України

1 та 2 червня у різних містах світу та в Україні проводили глобальну кампанію за звільнення заручників Кремля. 

Читайте також: Де і в яких умовах тримають бранців Кремля: онлайн-карта

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Теми: політв'язніСенцовПорошенко
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