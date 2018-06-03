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МОЗ вимагає від РФ пустити до політв'язнів міжнародних лікарів

Неділя, 3 червня 2018, 14:31
МОЗ вимагає від РФ пустити до політв'язнів міжнародних лікарів

Міністерство охорони здоров'я звернулося до Росії з вимогою допустити українських та міжнародних лікарів до українських політв’язнів.

Про це повідомила в.о. глави МОЗ Уляна Супрун у Twitter.

Вона також опублікувала лист за своїм підписом до глави МЗС РФ Сергія Лаврова та міністра охорони здоров'я РФ Вероніки Скворцової, датований 29 травня.

"Міністерство охорони здоров'я України звертається з вимогою допустити українських й міжнародних лікарів та представників міжнародних медичних організацій до українського політв'язня Олега Сенцова та інших затриманих чи засуджених громадян України, з метою оцінки їхнього стану здоров'я", - йдеться у листі.

 

За даними української правозахисної ініціативи LetMyPeopleGo, наразі в РФ та в окупованому Криму за політичними мотивами ув'язнено та незаконно утримуються понад 70 громадян України

Про організацію візиту до українського політв’язня Олега Сенцова, який 14 травня оголосив про початок голодування, український омбудсмен Людмила Денісова зверталася до радника президента РФ Михайла Федотова.  Федотов відповів, що написав відповідні запити своєму керівництву.

Незаконно засуджений в РФ за звинуваченням у тероризмі Олександр Кольченко також оголосив про голодування з вимогою звільнити Сенцова.

1 червня Росія вкотре відмовила у зустрічі українського консула з Олександром Кольченком.

Наприкінці травня омбудсмен Людмила Денісова зверталася до МКЧХ з проханням відвідати Сенцова і Кольченка в РФ.

1 та 2 червня у різних містах світу та в Україні проводили глобальну кампанію за звільнення заручників Кремля. 

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Українська правда

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Теми: СупрунМОЗРосіяполітв'язніСенцов
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