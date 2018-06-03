МОЗ вимагає від РФ пустити до політв'язнів міжнародних лікарів
Міністерство охорони здоров'я звернулося до Росії з вимогою допустити українських та міжнародних лікарів до українських політв’язнів.
Про це повідомила в.о. міністра Уляна Супрун у Twitter.
Вона також опублікувала лист за своїм підписом до глави МЗС РФ Сергія Лаврова та міністра охорони здоров'я РФ Вероніки Скворцової, датований 29 травня.
Звернулися до РФ з вимогою допустити українських та міжнародних лікарів до українських політв’язнів. Спільно з @PavloKlimkin нагадуємо світу що #TheyAreStillThere #FreeSentsov #FreeBalukh #FreeKolchenko pic.twitter.com/Hbq89RqdqR— Уляна Супрун (@usuprun) June 3, 2018
"Міністерство охорони здоров'я України звертається з вимогою допустити українських й міжнародних лікарів та представників міжнародних медичних організацій до українського політв'язня Олега Сенцова та інших затриманих чи засуджених громадян України, з метою оцінки їхнього стану здоров'я", - йдеться у листі.