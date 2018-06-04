Україна закликала Австрію "підняти питання Сенцова" під час візиту Путіна у Відень

Посольство України в Австрії звернулося до тамтешніх медіа напередодні візиту російського президента Владіміра Путіна із закликом "підняти питання Сенцова".

Про це повідомив український посол в Австрії Олександр Щерба у Facebook.

За його словами, австрійські медіа отримали звернення посольства напередодні візиту Путіна до Австрії.

У зверненні підкреслюється, що Сенцов, засуджений до 20 років суворого режиму за надуманим звинуваченням, голодує понад 2 тижні.

"Справа Сенцова – гарна можливість для Австрії виявити себе справжнім політичним посередником та гуманістичною європейською державою, яка готова вступитись за одне окреме життя. Запланований на 5 червня візит Путіна до Відня, напевне, дасть таку нагоду", – йдеться у зверненні.

14 травня незаконно засуджений в РФ політв’язень Олег Сенцов оголосив про голодування з вимогою звільнити усіх засуджених та незаконно утримуваних в Росії громадян України.

МОЗ України звернулося до Росії з вимогою допустити українських та міжнародних лікарів до українських політв’язнів.

За даними української правозахисної ініціативи LetMyPeopleGo, наразі в РФ та в окупованому Криму за політичними мотивами ув'язнено та незаконно утримуються понад 70 громадян України.

1 та 2 червня у різних містах світу та в Україні проводили глобальну кампанію за звільнення заручників Кремля.

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