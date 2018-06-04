Бійці ООС розмінували місцевість навколо Південного

Підрозділи Збройних сил України зі складу Об’єднаних сил, реагуючи на заяву від Донецької обласної ВЦА та звернення місцевих мешканців 2 червня провели розмінування місцевості навколо села Південне.

Про це повідомляє у понеділок прес-центр операції Об’єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що підрозділи ГУ ДСНС у Донецькій області, які не включені до складу Об’єднаних сил, завдання із розмінування місцевості не виконували, перебуваючи в резерві.

17 травня командування Об'єднаних сил повідомило, що населений пункт Південне на Донеччині перебуває під контролем українських військових.

Після того і в штабі ОС, і донецькі бойовики повідомляли про перестрілкипоблизу цього населеного пункту.

За даними Міністерства з питань тимчасово окупованих територій, в Південному залишається майже 70 мирних жителів, з них четверо дітей у віці від 10 до 16 років.

У міністерстві відзначали, що бойовики випалюють будинки цивільних жителів у районі Чигирі смт Південне Донецької області, щоб змусити їх покинути селище.