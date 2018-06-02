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Бойовики випалюють будинки мешканців Південного – МінТОТ

Субота, 2 червня 2018, 18:38
Бойовики випалюють будинки мешканців Південного – МінТОТ

Бойовики випалюють будинки цивільних мешканців у районі Чигирі смт Південне на Донеччині, щоб змусити їх залишити селище.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство з питань тимчасово окупованих територій, працівники якого в суботу відвідали Південне.

Зазначається, що в районі Чигирі згоріли 9 будинків.

"Використовуються освітлювальні снаряди і міни, що спрацьовують на рівні висоти будинку", - повідомили в міністерстві.

Там додали, що гасити пожежі неможливо, оскільки дорога прострілюється бойовиками, і доступ транспорту до смт відсутній.

За даними міністерства, місцеві жителі вночі залишають будинки і повертаються вдень.

"Поранених і маломобільних в смт Південне немає. Люди забезпечені гуманітарною допомогою, не хочуть примусової евакуації", - йдеться в повідомленні.

Раніше в МінТОТ повідомили, що бойовики відкривають вогонь на ураження по мирних мешканцях, які залишаються у селищі Південне (район "Чигирі").

За даними міністерства, у Південному залишається майже 70 мирних мешканців, з них четверо дітей віком від 10 до 16 років.

17 травня командування Об'єднаних сил повідомило, що населений пункт Південне на Донеччині перебуває під контролем українських військових.

Після того і в штабі ОС, і донецькі бойовики повідомляли про перестрілкипоблизу цього населеного пункту.

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на ДонбасіДонецька область
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