Кольченко заявив, що буде голодувати, "поки вистачить здоров'я"

Український політв'язень Олександр Кольченко перебуває в медчастині колонії, але стверджує, що буде продовжувати голодувати поки "вистачить здоров'я".

Про це повідомив російський правозахисник Микола Щур в Facebook.

"Знаходиться Саша в боксі в медчастині (умови там хороші, ми там були багато разів). Їжу йому регулярно носять. Він настільки ж регулярно від неї відмовляється. Після цього його ведуть до лікаря, який вимірює у нього тиск, пульс, рівень цукру в крові. Саша п'є воду", - повідомив Щур.

Від також додав, що Кольченко заявив, що "буде триматися, поки здоров'я вистачить" і його вимоги залишилися колишніми - звільнити Олега Сенцова.

31 травня незаконно засуджений в Росії за звинуваченням у тероризмі Олександр Кольченко оголосив голодування з вимогою звільнити українського режисера Олега Сенцова.

1 червня Росія в черговий раз відмовила у зустрічі українського консула з Кольченко.

У травні 2018 року Олег Сенцов оголосив голодування поки Росія не відпустить всіх утримуваних українців.

Раніше Кольченко написав йому лист, де заявив, що "стурбований цією обставиною".

28 травня у Федеральній службі РФ з виконання покарань заявили, що Олег Сенцов нібито погодився на підтримуючу терапію.

У свою чергу, двоюрідна сестра Сенцова Наталія Каплан зазначила, що немає впевненості, що Олег добровільно погодився на терапію, але закликала не засуджувати його, навіть якщо це так.

Українського режисера Олега Сенцова і активіста Олександра Кольченко затримали в Криму 10 травня 2014 року. Їх звинуватили в підготовці терактів, засудивши Кольченка до 10, а Сенцова - до 20 років позбавлення волі.

За даними української правозахисної ініціативи LetMyPeopleGo, наразі в РФ за політичними мотивами ув'язнено 64 українців.

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