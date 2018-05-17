Кольченко написав листа Сенцову

Незаконно засуджений у Росії за звинуваченням у тероризмі Олександр Кольченко написав листа засудженому у тій же справі кінорежисеру Олегу Сенцову.

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на правозахисницю Тетяну Щур.

Вона отримала лист від адвоката Кольченка, який зустрівся з підзахисним у російській колонії у місті Копейськ під Челябінськом.

"Сьогодні дізнався, що ти став на якір (оголосив голодування — УП). Я дуже стурбований цією обставиною, враховуючи, що коли ми з тобою спілкувалися, ти не підтримував такі заходи, а також відомості про те, що стан твого здоров'я у цьому північному відрядженні погіршився", — написав Кольченко.

Він додав, що взяв із собою книжку "Пригоди бравого солдата Швейка", бо "література подібного роду допомагає з належною часткою серйозності ставиться до всього цього фарсу що оточує нас".

"Зі своїх тепличних санаторних умов я хочу побажати тобі здоров'я і сил, які нам знадобляться на волі в Україні", — написав Кольченко.

Крім того, він заявив, що як тільки відбуде покарання у ШІЗО, готується повернутися туди знову, бо "наближається день Росії".

Правозахисниця Тетяна Щур пояснила, що відповідна практика застосовується в російських в'язницях досить часто.

"Тих, хто сидить по важким статтям, по якій сидить Кольченко, у Челябінську переводять в ШІЗО у зв'язку з державними святами. Їх тримають близько 2 тижнів для профілактики. Це такий порядок, і так чинять з усіма", — пояснила вона.

Українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали в Криму 10 травня 2014 року. Їх звинуватили в підготовці терактів, засудивши Кольченка до 10, а Сенцова — до 20 років позбавлення волі.

Сенцов, засуджений в Росії за сфабрикованою справою, розповів у листі сестрі, що повільно і безповоротно втрачає здоров'я у колонії "Білий ведмідь" в місті Лабитнангі.

В березні 2018 року екс-кандидат у президенти РФ Ксенія Собчак передала Путіну список політв'язнів, і попросила їх помилувати.

У списку 16 прізвищ, в тому числі Кольченко і Сенцов. У квітні список знаходився в Кремлі й уряді РФ.

У травні 2018 року Олег Сенцов оголосив голодування допоки Росія не відпустить всіх утримуваних українців.

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