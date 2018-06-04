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ВРП відсторонила від роботи скандального суддю Ємельянова

Понеділок, 4 червня 2018, 16:44

Вища рада правосуддя тимчасова відсторонила суддю Вищого господарського суду Артура Ємельянова від здійснення правосуддя.

Про це повідомляє прес-служба ВРП.

Зазначається, що Ємельянова відсторонили на підставі рішення Другої Дисциплінарної палати про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення.

"Суддя вважається тимчасово відстороненим від здійснення правосуддя без ухвалення Вищою радою правосуддя окремого рішення", - йдеться у повідомленні.

Також у ВРП додають, що строк дії відсторонення судді від здійснення правосуддя – до ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати.

Раніше повідомлялося, що суддя Артур Ємельянов фігурує у провадженні Генеральної прокуратури так само, як і його колишня дружина.

У жовтні 2017 року "Схеми" повідомляли, що колишня дружина судді Вищого госпсуду Ємельянова Світлана володіє елітною нерухомістю у різних куточках світу: віллою в Анталії, апартаментами в Дубаї, двома готелями у Відні, а також фірмою, яка керує трьома готелями у Франкфурті-на-Майні (Німеччина).

Згодом стало відомо, що Департамент спеціальних розслідувань ГПУ порушив кримінальне провадження щодо неї за статтею "легалізація доходів, здобутих злочинним шляхом".  

Більшість знайденого журналістами іноземного майна Світлана Ємельянова придбала до 2014 року включно, доки перебувала в офіційному шлюбі з суддею. А заробила вона, за офіційними даними за 2001-2014 роки, близько 3 мільйонів гривень.

Попри розлучення, Ємельянови відпочивають разом, суддя також регулярно відвідує Відень, де його екс-дружина мешкає з дітьми.

Артура Ємельянова підозрювали у корупції й тиску на суддів, відсторонювали від суддівства, але він досі працює у Вищому госпсуді України. Більше того, Ємельянов подавався до нового Верховного Суду, але Вища кваліфікаційна комісія не допустила його до конкурсу.  

Українська правда

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Теми: суд
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