Геращенко розповіла, де бойовики утримують Асєєва

Донецький журналіст Станіслав Асєєв, який працював під псевдонімом Станіслав Васін, знаходиться у полоні бойовиків на Донбасі разом з 8 українськими військовими.

Про це представниця України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко розповіла під час презентації його книги "В ізоляції".

"В окупації в ізоляції залишаються 8 наших військових так само як і Станіслав", - сказала вона.

Також вона повідомила, що в України немає контакту з журналістом та утриманими українцями в "ДНР".

Геращенко повідомила, що офіційно в ОРДЛО визнають, що утримують всього 20 українців, хоча Україна розшукує десятки людей.

"Там є військові, які жодного разу не бачили своїх дітей, бо їх діти народилися, коли хлопці були мобілізовані", - додала вона.

За словами Геращенко, за 4 роки бойовики жодного разу не пустили представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста в тюрми на Донбасі.

24 травня в полон бойовиків потрапив військовослужбовець 30-ї окремої Новоград-Волинської Рівненської механізованої бригади ЗСУ.

25 травня зникли 2 військовослужбовців, наступного дня бойовики заявили про затримання українців.

Крім того, за даними української правозахисної ініціативи LetMyPeopleGo, наразі в РФ та окупованому Криму за політичними мотивами переслідуються та ув'язнені понад 70 українців.