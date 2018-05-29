Бойовики взяли у полон бійця ЗСУ

Військовослужбовець 30-ї окремої Новоград-Волинської Рівненської механізованої бригади Збройних сил України, який зник на Донбасі 24 травня, потрапив в полон бойовиків.

Про це йдеться в повідомленні бригади в Facebook.

"З відкритих джерел інформації стало відомо про місце перебування військовослужбовця нашої частини, який зник 24 травня. Найголовніше - що він живий, але згідно з попередньо отриманою інформацією, знаходиться у ворожому полоні", - наголошується у повідомленні.

"З відео допиту військовослужбовця ЗСУ можна зробити висновок, що людина піддалася важкому психологічного впливу, знаходиться в стресовому стані, говорить плутано, має виснажений вигляд - ймовірно, через тривалу відсутність сну або фізичні тортури", - йдеться в повідомленні прес-служби бригади.

Той факт, що військовий стверджує про абсолютну відсутність російських військ на території України, також вказує на те, що з 19-річним хлопцем "попрацювали" представники російських спецслужб.

Як повідомлялось, в 14-й окремій механізованій бригаді Збройних сил України 25 травня зникли 2 військовослужбовців, наступного дня бойовики заявили про затримання українців.