Труханова відпустили на поруки нардепа БПП

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Четвер, 15 лютого 2018, 15:29

Солом'янський суд Києва відпустив на поруки мера Одеси Геннадія Труханова.

Таке рішення зачитав суддя у четвер.

Суд відпустив мера на поруки нардепа від БПП Дмитра Голубова.

Труханова звільнили з-під варти у залі суду.

Голубов був обраний до парламенту за мажоритарним округом №136 в Одеській області.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд арештувати Труханова з альтернативою застави в сумі 50 мільйонів гривень.

Раніше під Солом'янським судом у Києві відбулися сутички і затримання, кульове поранення отримав правоохоронець.

Під судом зібралися невідомі у чорному, що прийшли підтримати Труханова, націоналісти і правоохоронці.

Раніше координатор "Громадського сектору Євромайдану" Олег Слабоспицький заявив, що в приміщенні суду присутні "тітушки" у чорному.

13 лютого у НАБУ підтвердили оголошення підозри меру Одеси Геннадію Труханову та 3 посадовцям мерії Одеси за статтею про привласнення майна.

На думку слідства, розмір шкоди, завданої державі у результаті злочинної схеми – 185 мільйонів гривень.

Читайте також: Труханова заштормило. У яких справах НАБУ фігурує мер Одеси

Олександр Шумілін, УП
Теми: місцева влада суд
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