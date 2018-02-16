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З’явились деталі побиття автомайданівця: бив депутат, добивали "тітушки"

П'ятниця, 16 лютого 2018, 09:41
Віталій Устименко
Фото Ельдара Сарахмана, УП

Автомайданівці пообіцяли самотужки знайти і покарати "тітушок", які 15 лютого разом з депутатом Одеської міськради побили їхнього активіста, якщо це не зроблять правоохоронці.

Про це йдеться в заяві організації у Facebook.

"Труханівські тітушки у складі 20 осіб за вказівкою депутата Одеської міської ради з депутатської групи Труханова "Довєряй дєлам" Олександра Іваницького зайшли до зали суду, схопили одеського активіста Автомайдану Віталія Устименка, витягнули його в коридор, де почали бити", - розповідають активісти.

За словами самого Устименка, безпосередньо і депутат Іваницький також наносив йому удари. Він, скориставшись натовпом в залі, вдарив активіста ліктем в груди, пише постраждалий у соцмережі.

"Я живий і майже цілий", - каже він про свій теперішній стан.

Згідно із заявою "Автомайдану", в цей момент у приміщенні суду не виявилося представників поліції, які до цього весь день там перебували.

За їхніми словами, "тітушки" також заважали журналістам знімати засідання на відео.

В організації кажуть, що дають можливість правоохоронним органам знайти і покарати винуватців.

"Якщо ж найближчим часом винних у побитті автомайданівця не покарають, у тому числі й депутата Іваницького, який ними безпосередньо керував, ми будемо вимушені знову застосувати перевірені ще під час Майдану ефективні методи боротьби з тітушками", наголошують активісти.

Побитий Устименко розповів, як все відбувалося. За його словами, після озвучення рішення суду про звільнення з-під варти мера Одеси Геннадія Труханова, він саркастично заявив: "Сепаратиста і корупціонера на свободу! Хай живе український суд!" і пояснив Труханову, що "Автомайдан" зробить все, щоб той сів до в'язниці.

Після цього, продовжує активіст, одеські депутати покликали своїх "тітушок" і вказали їм на нього. Ті із закритими обличчями, в чорному без розпізнавальних знаків в присутності поліції, судді і журналістів витягли Устименка із зали судового засідання і в коридорі почали бити. Поліція у той момент кудись зникла.

"Били по голові, тулубу, спині, ногам. Били всім чим могли, особливо себе не стримуючи. Якби в якийсь момент Олег Слабоспицький (координатор "Громадського сектору Євромайдану" – ред.) мене не накрив собою, мабуть, забили б", - пише постраждалий.

"Били і зіштовхували зі сходів всі чотири поверхи аж до виходу з суду. На другому поверсі я помітив поліцію, яка мовчки спостерігала", - додає він. Активіст повідомив, що зняв побої.

За словами Устименка, 16 лютого відбудеться сесія Одеської міськради, на якій депутати "готові прийняти все, що вони запланували".

"І я впевнений, що це буде не тільки знищення 3,5 га зелених насаджень на схилах, але і багато "прекрасних сюрпризів" пакетом з голосу", - зазначає активіст.

Як відомо, в четвер суд обрав запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову, відпустивши його на поруки нардепа від БПП Дмитра Голубова.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд арештувати Труханова з альтернативою застави в сумі 50 мільйонів гривень.

Під час засідання під Солом'янським судом у Києві відбулися сутички і затримання, кульове поранення отримав правоохоронець.

Під судом зібралися невідомі у чорному, що прийшли підтримати Труханова, націоналісти і правоохоронці.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Автомайданнадзвичайна подіяОдесасудТруханов
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