У розтратах на концерні Міноборони звинувачують попередників

У Міністерстві оборони заявляють, що концерн "Військторгсервіс", який фігурує у справах про зловживання владою та розтрату державного майна, наразі відновлює діяльність та вчасно сплачує податки.

Відповідну заяву відомство оприлюднило 4 червня.

"На даний час Міністерством оборони України спільно з органами Військової прокуратури та діючим керівництвом Концерну вживаються заходи щодо повернення незаконно відчуженого майна у власність держави… а також повернення боргів до бюджету", – йдеться в заяві.

У Міноборони стверджують, що у власність держави вже повернуто низку об’єктів рухомого та нерухомого майна.

Крім того, відомство запевняє, що до кредиторської заборгованості близько 38 мільйонів гривень та справи про банкрутство призвели "неефективні управлінські рішення колишнього керівництва Концерну".

"У цей період також відбувалося відчуження у незаконній спосіб рухомого та нерухомого державного майна", – йдеться в повідомленні МОУ.

Водночас, Міноборони повідомило, що 17 квітня 2018 року у справі про банкрутство затверджено мирову угоду. Її умови передбачають розстрочення сплати боргових зобов’язань та, відповідно, припинення справи.

"У першому кварталі поточного року було зменшено заборгованість попередніх років перед бюджетами всіх рівнів у розмірі близько 2 млн. грн, що свідчить про покращення фінансово-економічного стану Концерну", – кажуть у відомстві.

Раніше стало відомо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила провадження за результатами державного фінансового аудиту діяльності концерну "Військторгсервіс" Міністерства оборони.

Держаудитслужба провела перевірку Концерну "Військторгсервіс" Міністерства оборони за період з 2005 до вересня 2017 року і виявила численні порушення на десятки мільйонів гривень.

За даними системи YouControl, податковий борг Концерну наразі перевищує 38 мільйонів гривень, а судова справа про банкрутство Концерну триває з березня.

У листопаді 2016 року працівники СБУ затримали двох посадовців Концерну "Військторгсервіс" на хабарі у 900 тисяч доларів.