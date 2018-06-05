Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У розтратах на концерні Міноборони звинувачують попередників

Вівторок, 5 червня 2018, 19:17

У Міністерстві оборони заявляють, що концерн "Військторгсервіс", який фігурує у справах про зловживання владою та розтрату державного майна, наразі відновлює діяльність та вчасно сплачує податки.

Відповідну заяву відомство оприлюднило 4 червня.

"На даний час Міністерством оборони України спільно з органами Військової прокуратури та діючим керівництвом Концерну вживаються заходи щодо повернення незаконно відчуженого майна у власність держави… а також повернення боргів до бюджету", – йдеться в заяві.

У Міноборони стверджують, що у власність держави вже повернуто низку об’єктів рухомого та нерухомого майна.

Крім того, відомство запевняє, що до кредиторської заборгованості близько 38 мільйонів гривень та справи про банкрутство призвели "неефективні управлінські рішення колишнього керівництва Концерну".

"У цей період також відбувалося відчуження у незаконній спосіб рухомого та нерухомого державного майна", – йдеться в повідомленні МОУ.

Водночас, Міноборони повідомило, що 17 квітня 2018 року у справі про банкрутство затверджено мирову угоду. Її умови передбачають розстрочення сплати боргових зобов’язань та, відповідно, припинення справи.

"У першому кварталі поточного року було зменшено заборгованість попередніх років перед бюджетами всіх рівнів у розмірі близько 2 млн. грн, що свідчить про покращення фінансово-економічного стану Концерну", – кажуть у відомстві.

Раніше стало відомо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила провадження за результатами державного фінансового аудиту діяльності концерну "Військторгсервіс" Міністерства оборони.

Держаудитслужба провела перевірку Концерну "Військторгсервіс" Міністерства оборони за період з 2005 до вересня 2017 року і виявила численні порушення на десятки мільйонів гривень.

За даними системи YouControl, податковий борг Концерну наразі перевищує 38 мільйонів гривень, а судова справа про банкрутство Концерну триває з березня.

У листопаді 2016 року працівники СБУ затримали двох посадовців Концерну "Військторгсервіс" на хабарі у 900 тисяч доларів.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Мінобороникорупція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Міноборони
На днях у Макіївці ЗСУ знищили склад ракет до "Градів" – Міноборони
Пентагон посилить захист секретних даних після витоку документів
Військкома, який побив жінку в Ужгороді, звільнять з лав ЗСУ – Міноборони
Останні новини
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
Усі новини...
Реклама: