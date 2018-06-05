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Устименко розповів деталі нападу на нього

Вівторок, 5 червня 2018, 21:17

Активіст "Автомайдану" і член Громадської ради при НАБУ Віталій Устименко розповів, що нападники були професійні і завдавали точні удари по голові і ребрам.

Про це Устименко повідомив у Facebook.

"Щодо самих нападників: дуже професійні, майже беземоційні. В основному завдавали точних ударів в голову і ребрам. Медики, які зашивали голову кажуть, що поранення на голові схожі на різані. І хоча діяли вони посеред білого дня в центрі міста, де було купа свідків (дехто з яких надавав мені першу допомогу і зупинив кров) і безліч камер, щось мені підказує, що знайдуть їх так само як і тітушок з суду по Труханову", - зауважив активіст.

Він розповів, що нападники чекали на нього щонайменше дві години.

"Почали завдавати удари ззаду по голові і поки я був на ногах - міг відбиватись. Ножове поранення в район нирок завдали, очевидно, коли вже збили з ніг", - розповів Устименко.

За його словами, поранення не критичні і не загрожують його життю.

Раніше повідомлялося, що 5 червня у місті Одеса двоє невідомих напали з ножем на Віталія Устименка. Активіст отримав поранення сідниці.

У Нацполіції розповіли, що напад на активіста "Автомайдану" і члена Громадської ради при НАБУ Віталія Устименка розслідуватимуть як замах на вбивство.

Українська правда

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Теми: Одесакримінал
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