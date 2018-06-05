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На суді у справі першого нападу на Окуєву та Осмаєва зачитали обвинувальний акт

Вівторок, 5 червня 2018, 23:32

У Подільському районному суді м. Києва у справі по замаху на вбивство Адама Осмаєва та Аміни Окуєвої здійснили відбір присяжних і приведення до присяги та зачитали обвинувальний акт.

Про це повідомила адвокат Адама Осмаєва Марина Мацегора у Facebook.

"Обвинувачений Денісултанов, він же Крінарі, він же Дакар, він же Курмакаєв, він же Цебро, він же Вернер провину не визнав на 100%, просив фактів та закону. Покази погодився надати після вивчення матеріалів справи. Чекаємо", - написала вона.

Речниця прокуратури Києва Надія Максимець зазначила, шо на початку засідання судом було оголошено список з 7 присяжних.

"З яких п'ятеро було у подальшому обрано для формування суду присяжних. З цих п'ятьох осіб автоматичним розподілом були обрані троє основних присяжних та двоє запасних. Також до суду присяжних увійшло двоє професійних суддів", - розповіла речниця.

Перший напад на добровольців Аміну Окуєву і Адама Осмаєва стався 1 червня 2017 року у Києві на Подолі.

За версією слідства, нападник назвався французьким журналістом газети "Le Mond" Алексом Вернером і запросив подружжя на зустріч.

У машині він вистрілив в Адама – тоді Аміна вистрелила у відповідь.

Поранених Осмаєва та нападника відправили до лікарні.

У "журналіста" також виявили документи громадянина України – Дакара Олександра Венусовича, 1958 року народження.

Член колегії Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко припускав, що нападник, попри знайдений при ньому паспорт громадянина України, – не Олександр Дакар, "а зовсім інша особа, яка регулярно їздила в Росію для отримання інструкцій з центру".

За даними ЗМІ, людина, яка намагалася застрелити Осмаєва, є Артуром Денісултановим-Курмакаєвим, кілером із прізвиськом "Дінго".

Другий напад на подружжя добровольців було скоєно ввечері 30 жовтня 2017 року: біля залізничного переїзду біля селища Глеваха Київської Області невідомі обстріляли з кущів їхній автомобіль, Аміна Окуєва загинула.

Українська правда
Теми: судвбивство
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