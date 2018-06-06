Суд планує завершити дебати у справі Януковича у липні

Адвокати підозрюваного у державній зраді екс-президента Віктора Януковича заявили, що для належної підготовки до судових дебатів їм необхідно не менше 5 місяців, проте суд відмовив і наказав завершити дебати до 1 серпня.

Про це у середу в Оболонському райсуді Києва заявив один із захисників Віталій Сердюк.

За його словами, для належного забезпечення права на захист адвокатам потрібно буде переглянути близько 79 годин допиту свідків обвинувачення та захисту, у тому числі тих, які були допитані без іх участі.

Він зазначив, що це може зайняти близько 10 днів.

Головуючий суддя Владислав Дев'ятко зауважив, що без адвокатів компанії "Аверлекс" був допитаний лише один свідок і всі матеріали були передані діючим захисникам як у письмовій формі, так і у вигляді відеоматеріалів.

Також адвокат Сердюк заявив, що з метою посилання на виступи та цитати під час дебатів, необхідно переглянути стенограми свідків допитів, що за попередніми підрахунками займе близько півтора місяця.

На аналіз фактів та доказів, наданих стороною обвинувачення, які необхідно вивчити до дебатів, та переглянути інші відео та аудіоматеріали, які становлять близько 50 годин, захисникам треба ще 7 робочих днів.

Сердюк, додав, що це, за його підрахунками, мінімальні строки.

На вивчення доказів сторони захисту він запросив 10 днів, зазначивши, що там близько 52 годин відеоматеріалів.

Також адвокат вважає, що на вивчення 69 томів справи про держзразу Януковича суд має надати захисникам 69 діб - по добі на кожен том.

Ще мінімум два місяці Сердюку треба для того, щоб скласти проект промови, необхідної для дебатів.

А також, він поскаржився на те, що у адвокатів дуже мало часу, оскільки вони зайняті також в інших справах і попросив суд це врахувати.

Суддя відповів, що якщо змагатися, у кого більше роботи, у адвокатів чи у суду, то адвокати програють, бо у них 20 справ, а у суду - сотні.

Сердюк заявив, що загалом, за попередніми підрахунками, щоб підготуватися до дебатів захисникам потрібно не менше 5 місяців, але додав, що це попередня кількість часу, оскільки захисники ще збирають докази, на які також потрібен час, а потім з усіма матеріалами вони мають поїхати до Януковича та узгодити позицію.

Він повідомив, що є відповідна заява він їхнього підзахисного, де він забороняє адвокатам брати участь у дебатах, без попереднього погодження із ним.

Адвокат заявив, що поки складно визначити, скільки саме потрібно часу їм для підготовки до дебатів і попросив суд визначитися із цим пізніше, коли будуть допитані усі свідки та зібрані інші докази.

У свою чергу суддя Дев'ятко зазначив, що заява про заборону участі у дебатах адвокатів від Януковича справді є, але додав, що у разі, якщо вони не з'являться у суд, то йому буде призначений державний захисник.

"Я думаю, що ви зможете пояснити своєму підзахисному, що якщо він заборонить вам брати участь у дебатах, то йому буде призначений фахівець від центру вторинної правової допомоги", - сказав суддя.

Дев'ятко зазначив, що судові дебати відбудуться 30 та 31 липня і якщо на промови прокурорів та адвокатів не вистачить часу, то резервна дата - 1 серпня.

Також він додав, що якщо захисники спробують зірвати дебати і не прийдуть до суду, то 30 липня суд розгляне питання про призначення Януковичу державного захисника.

Віктора Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року у суді зачитали обвинувальний акт у справі про сприяння російській владі в анексії Криму та веденні агресивних воєнних дій на території України.

5 липня 2017 року Янукович оголосив, що не бажає брати участь в ініційованому Україною судовому процесі в справі про державну зраду і відкликає з суду своїх адвокатів.

Але 11 грудня адвокат Віталій Сердюк, який бере участь у процесі щодо розстрілів на Майдані, знову почав захищати Януковича у справі про держзраду.

З того часу суд допитує свідків.

Захист подавав список із 35 осіб, яких просить допитати у суді у якості свідків.