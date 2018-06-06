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Данилюк відреагував на подання про відставку: Країною не торгую

Середа, 6 червня 2018, 14:06

Міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що причина його звільнення полягає у його відмові роздавати гроші на проекти депутатів.

Про це він заявив у Facebook.

"Протягом року на мене чиниться колосальний тиск. Від мене вимагають підтримати програму "Субвенції на соціально-економічний розвиток регіонів". У перекладі на людську мову це – роздача грошей на проекти депутатів-мажоритарників. Це – політична корупція, у народі – "гречка", - каже міністр.

За його словами, його поставили перед вибором – піти або стати співучасником.

"Я країною не торгую. Вимагаю жорсткого дотримання регламенту – надати мені слово з трибуни парламенту перед голосуванням", - додав Данилюк.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Володимир Гройсман підписав і вніс до Верховної Ради подання на звільнення міністра фінансів Олександра Данилюка.

23 травня Данилюк на засіданні уряду безуспішно намагався добитися призначення свого радника Яни Бугрімової на посаду заступника міністра.

Публічну трансляцію засідання було припинено, однак присутні на Кабміні повідомили, що після короткої перепалки з Гройсманом міністру було відмовлено в його проханні. Під час обміну думками Данилюк навіть припустив підготовку подання про його відставку.

Пізніше Данилюк написав листа до G7 з наміром "уникнути двозначності та маніпуляцій" у його конфлікті з прем’єром.

Детальніше в інтерв'ю Данилюка "Економічній правді": Олександр Данилюк: Зараз на мені випробовують те, що буде під час виборчої кампанії з будь-ким

Українська правда

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Теми: Олександр ДанилюкГройсманМінфінзвільнення
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