Комітет визначився з двома кандидатами на аудитора НАБУ

Комітет Верховної Ради з протидії корупції обрав двох кандидатів на посаду аудитора Національного антикорупційного бюро.

Про це у Twitter повідомила Громадська організація "Центр протидії корупції".

"Депутати обрали двох кандидатів: Василенко (13 голосів) та Фаєрстоун (10 голосів)", – йдеться в повідомленні.

Володимир Василенко – правозахисник, Том Фаєрстоун – правник з США.

Тепер Рада має обрати аудитора з цих двох.

"ЦПК" також повідомив, що під час співбесіди члени комітету питали американця Фаєрстоуна, "чи не завадить йому незнання української при аудиті НАБУ" та "чи не завербувало його КДБ".

Крім того, активісти зазначили, що кілька депутатів, зокрема, Єгор Соболєв, Дмитро Добродомов, Сергій Лещенко та Володимир Парасюк достроково покинули засідання, заявивши про порушення процедури.

"Депутати всупереч затвердженому комітетом положенню оминули етап ухвалення рішення комітету про дату проведення співбесід з кандидатами в аудитори", – пояснили в "ЦПК" порушення процедури, додавши, що дату одноосібно визначив в.о. голови комітету.

Крім того, депутати за одне засідання і допустили кандидатів до конкурсу, і провели співбесіди, і затвердили їх.

"Комітет проігнорував розгляд результатів громадського обговорення кандидатів", – наполягають активісти.

Раніше повідомлялось, що один з претендентів на посаду, 82-річний правозахисник Володимир Василенко працював суддею в міжнародному суді ООН та представником України в Раді ООН із прав людини.

Він також є батьком чинного члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів Андрія Василенка.

Другий кандидат Том Файєрстоун – колишній прокурор США та партнер компанії "Бейкер та Маккензі".

Всього на новий конкурс на посаду аудитора НАБУ, який проводить Верховна Рада, подавалися п’ять кандидатів.

21 березня 2017 року парламент не зміг обрати члена комісії зовнішнього контролю щодо проведення аудиту ефективності діяльності НАБУ після чого було оголошено новий конкурс.

Пізніше, 13 липня 2017 року Рада знову не змогла затвердити кандидатуру незалежного аудитора.